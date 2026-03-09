Φονσέκα-Σίνερ στους «16» του Indian Wells (vids)

Ζοάο Φονσέκα και Γιάνικ Σίνερ θα μονομαχήσουν στην Καλιφόρνια για μια θέση στα προημιτελικά του Indian Wells (ATP 100).

Ο Νο.2 τενίστας έχασε με μηδέν το πρώτο του sevice game, αλλά στη συνέχεια βρήκε τον ρυθμό του και σταμάτησε τον Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.39) με 6-3, 6-2 σε μόλις 71 λεπτά.

Φιλοδοξώντας να συνεχίσει την πορεία προς τον πρώτο του φετινό τίτλο, το επόμενο εμπόδιό του είναι ο νεαρός Βραζιλιάνος (Νο.35), που άφησε εκτός με 6-2, 6-3 τον Τόμι Πολ (Νο.24) και πέρασε για πρώτη φορά σε τέταρτο γύρο Masters. Στην προηγούμενη φάση, πάντως, χρειάστηκε να σώσει δύο ματς πόιντ του Καρέν Χατσάνιοφ.

Σίνερ και Φονσέκα θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Παραμένει στην Καλιφόρνια και ο Σάσα Ζβέρεφ, που έγινε ο πρώτος τενίστας που φτάνει στις 100 Masters νίκες αυτή τη δεκαετία. Ο 28χρονος Γερμανός (Νο.4) έχασε σετ από τον Μπράντον Νακασίμα (Νο.30), όμως τελικά επικράτησε με 7-6(2), 5-7, 6-4 και θα βρει απέναντί του τον Φράνσις Τιάφοου (Νο.22), που απέκλεισε τον Φλάβιο Κομπόλι (Νο.15) με 6-1, 6-2.

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Λέρνερ Τιέν (Νο.27) με 7-6(3), 4-6, 6-3 επί του Μπεν Σέλτον (Νο.8) και θα βρει απέναντί του τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (No.19), που επιβλήθηκε του Γιάκουμπ Μένσικ (No.12) me 6-4, 2-6, 6-4.

O Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.9), τέλος, νίκησε τον Γκάμπριελ Ντιάλο (No.38) με 6-7(5), 6-3, 6-3 και έχει μεγάλο ραντεβού με τον Αρτούρ Φις (Νο.32), που υπέταξε με 6-3, 7-5 τον Μάρτον Φούτσοβιτς (Νο.56).

Εγκατέλειψε η Γκοφ

Στις γυναίκες, η αγαπημένη του κοινού Άλεξ Ιάλα είδε την Κόκο Γκοφ (Νο.4) να εγκαταλείπει με πρόβλημα στο χέρι τον αγώνα τους στο 6-2, 2-0 και θα παίξει στη φάση των «16» με η Λίντα Νόσκοβα, που ξεπέρασε το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα με 6-7(5), 6-4, 6-4.

H Nαόμι Οσάκα, από την πλευρά της, απέκλεισε με 6-1, 3-6, 6-1 την Καμίλα Οσόριο και επιβεβαίωσε το ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Τα άλλα ζευγάρια της φάσης των «16» από το πάνω μέρος του ταμπλό είναι Εμπόκο-Ανισιμόβα, Γκίμπσον-Παολίνι.