Αργά το βράδυ της Δευτέρας η μάχη της Σάκκαρη με τη Σβιόντεκ

Μαρία Σάκκαρη και Ίγκα Σβιόντεκ θα διεκδικήσουν αύριο (9/3) μια θέση στη φάση των «16» του Indian Wells.

Η αναμέτρησή τους θα διεξαχθεί στο κεντρικό court και θα αρχίσει περίπου στις 23.30-00.00 (Novasports 6), μετά τα ματς Τζόκοβιτς-Κοβάσεβιτς (20.00) και Αντρέεβα-Σινιάκοβα (22.00).

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και τον προηγούμενο μήνα στα προημιτελικά της Ντόχα, όπου η Μαρία είχε επικρατήσει στα τρία σετ και είχε βάλει φρένο στο σερί των τεσσάρων ηττών της από την Ίγκα, ισοφαρίζοντας σε 4-4 το head to head.

Έχουν, όμως, αναμετρηθεί και δύο φορές στον τελικό του Indian Wells (2022, 2024), με την 24χρονη Πολωνή (Νο.2) να κερδίζει ισάριθμους τίτλους.

Όποια παίκτρια περάσει στον τέταρτο γύρο, θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Μούχοβα-Ρούζιτς.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (10/3) θα έχουμε και την πολυαναμενόμενη συνεργασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, οι οποίοι θα παίξουν στον πρώτο γύρο του διπλού με τους Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Πάβιτς, Νο.3 του ταμπλό και κατόχους του τίτλου. Ο αγώνας αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 02.00.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court:

Stadium 1 (20.00)

Tζόκοβιτς-Κοβάσεβιτς

Αντρέεβα-Σινιάκοβα

Σάκκαρη-Σβιόντεκ

(όχι πριν τις 03.00)

Αλκαράθ-Ριντερκνές

Κόστγιουκ-Ριμπάκινα