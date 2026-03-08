Συνεχίζει δυνατά η Σαμπαλένκα (vid)

H Aρίνα Σαμπαλένκα ξεπέρασε σε straight sets το εμπόδιο της Ζάκλιν Κρίστιαν και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Indian Wells.

Σοβαρή η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, επικράτησε της 27χρονης Ρουμάνας (Νο.35) με 6-4, 6-1 σε μόλις 71 λεπτά και θα περιμένει στον επόμενο γύρο τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καμίλα Οσόριο και την Ναόμι Οσάκα.

Αυτό είναι το πρώτο τουρνουά της 27χρονης Λευκορωσίδας μετά την ήττα στον τελικό του Australian Open από την Έλενα Ριμπάκινα. Άλλο ματς, πάντως, δεν έχει χάσει τη φετινή σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει σημειώσει 13 νίκες σε 14 αγώνες.

Ψάχνει τον δεύτερο φετινό τίτλο της (μετά το Μπρίσμπεν) και πρώτο ever στην Καλιφόρνια, όπου έχει δύο παρουσίες σε τελικό.