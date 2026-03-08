Άνετη πρόκριση για τον Αλκαράθ στο Indian Wells

O Κάρλος Αλκαράθ έχασε μόλις 5 games από τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στην πρεμιέρα του στο Indian Wells και συνεχίζει το αήττητο σερί του στη σεζόν.

Παραμένει αήττητος στο 2026 ο Ισπανός (13-0), ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι στην πρεμιέρα του στο Indian Wells και επιβλήθηκε του Ντιμιτρόφ με 6-2, 6-3.

Τελείωσε το ματς με 6 άσους ο Αλκαράθ, ο οποίος κέρδισε τους 27 από τους 35 πόντους στα πρώτα του σερβίς, έσωσε το μοναδικό break point που αντιμετώπισε και «έσπασε» 3 φορές το σερβίς του Ντιμιτρόφ, για να ολοκληρώσει τη νίκη του σε 67 μόλις λεπτά.

Ο Αλκαράθ, πρωταθλητής στο Australian Open και στο 500άρι της Ντόχας φέτος, δεν έχει χάσει ακόμα παιχνίδι στη σεζόν και έχει ανοίξει τη διαφορά του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο Indian Wells διεκδικεί τον 3ο τίτλο του, μετά από το 2023 και το 2024.

Στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Άρτουρ Ρίντενκνεχ, που ξεπέρασε με walkover το εμπόδιο του Χουαν Μανουέλ Τσερούντολο. Θα είναι η 6η φορά που θα συναντηθούν και έχει κερδίσει τις 5 προηγούμενες.