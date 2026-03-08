Δύσκολη αρχή για τον Τζόκοβιτς στο Indian Wells

O Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα του με τον Καμίλ Μάιρζακ, στο τέλος όμως γύρισε το ματς και πρόσθεσε μια ακόμα νίκη στο ενεργητικό του.

Ο Σέρβος τενίστας δεν ήταν ο εαυτός του για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, επηρεάστηκε και από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με τον άνεμο, στο τέλος της ημέρας όμως πανηγύρισε τη νίκη, με 4-6, 6-1, 6-2 επί του Μάιρζακ.

Βρέθηκε πίσω με διπλό break στο 1-4 του 1ου σετ ο Νόλε, ο οποίος έσβησε game point για το 1-5 και κατάφερε να μειώσει σε 3-4. Αργότερα είχε και τριπλό break point για το 5-5, όμως ο Μάιρζακ στάθηκε στο ύψος του, βρήκε μεγάλα σερβίς και κατόρθωσε να κρατήσει ένα πολύ κρίσιμο service game του, για να πάρει το 1ο σετ της αναμέτρησης.

Ο Τζόκοβιτς συνέχισε όμως την αντεπίθεση που είχε ήδη ξεκινήσει από τα μέσα του 1ου σετ και ήταν αισθητά καλύτερος στο υπόλοιπο του αγώνα. Το άγχος πάντως δεν έφυγε μέχρι τα μέσα του 3ου σετ, όπου είχε διπλό break point στο 2-2, 15-40, αλλά ο Μάιρζακ τα έσβησε και ισοφάρισε σε 40-40.

Παρουσιάστηκε και 3η ευκαιρία στον Σέρβο, που αυτή τη φορά την αξιοποίησε, πέρασε μπροστά με 3-2 και πανηγύρισε το break αυτό σα να παίζει σε τελικό!

Μετά απ' αυτό άνοιξε για τα καλά ο δρόμος για τη νίκη και ο κάτοχος 24 Grand Slams τίτλων έφτασε σε νέο break στο 7ο game (5-2), για να ολοκληρώσει το ματς στο 6-2, μετά από 2 ώρες και 13 λεπτά αγώνα.

Ήταν η 7η νίκη του στη χρονιά (7-1), μόλις η 2η στα τελευταία 5 χρόνια στο Indian Wells και η 1.169η στην καριέρα του συνολικά.

Στον 3ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, που έβγαλε εκτός το Νο.31 του ταμπλό, Κορεντίν Μουτέ, με 6-1, 6-4.