H Σβιόντεκ ξανά στον δρόμο της Σάκκαρη (vid)

Την Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.2 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Aν και έμεινε πίσω με 1-5 στο δεύτερο σετ, η 24χρονη Πολωνή απέκλεισε την Κέιλα Ντέι με 6-0, 7-6(2) και έκλεισε θέση στη φάση των «32», όπου περίμενε η Μαρία μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Λίλι Τάγκερ.

Οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και τον προηγούμενο μήνα στα προημιτελικά της Ντόχα, όπου η Μαρία είχε πάρει μεγάλη νίκη στα τρία σετ. Με αυτή την επικράτηση, μάλιστα, έβαλε φρένο στο σερί των τεσσάρων ηττών από τη Σβιόντεκ, ισοφαρίζοντας σε 4-4 το head to head.

Ίγκα και Μαρία έχουν παρελθόν και στο Indian Wells, έχοντας αναμετρηθεί το 2022 και το 2024 στον τελικό της διοργάνωσης. Και τις δύο φορές τη νίκη είχε πάρει η κάτοχος έξι Grand Slam τίτλων.

Ο αγώνας θα γίνει την προσεχή Δευτέρα (9/3) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Στον τρίτο γύρο πέρασε και η νικήτρια του Australian Open Έλενα Ριμπάκινα, που λύγισε με 7-6(5), 2-6, 6-2 και θα περιμένει μια εκ των Μάρτα Κόστγιουκ, Τέιλορ Τάουνσεντ.