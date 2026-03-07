Νίκησε και περιμένει τη Σβιόντεκ η Σάκκαρη!

Δυσκολεύτηκε για ένα σετ η Μαρία Σάκκαρη, όμως στη συνέχεια... πάτησε γκάζι και καθάρισε τη μαχητική Λίλι Τάγκερ με 2-0, κλείνοντας θέση στη φάση των «32» του Indian Wells (WTA 1000).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.34) επικράτησε της 18χρονης Αυστριακής (Νο.119) με 7-5, 6-0 σε 95 λεπτά και θα πέσει τώρα λογικά πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ, που αντιμετωπίζει την Κέιλα Ντέι!

Άργησε λίγο να προσαρμοστεί στις συνθήκες η Μαρία, αλλά κατάφερε να αρπάξει το πρώτο σετ με την εμπειρία της, οπότε τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά στο δεύτερο, όπου είχαμε παράσταση για έναν ρόλο!

Αν, βέβαια, η Ίγκα επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και περάσει στον τρίτο γύρο, τότε ο πήχης ανεβαίνει για τη Σάκκαρη, όμως η 30χρονη Ελληνίδα είναι φέτος... άλλη τενίστρια και έδειξε στην Ντόχα (όπου νίκησε την Πολωνή) ότι μπορεί να χτυπήσει κάθε αντίπαλο!

Στο πρώτο σετ η Μαρία έσωσε τέσσερα μπρέικ πόιντ της Τάγκερ, που έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για μία ώρα. Τα πάντα, όμως, κρίθηκαν στο 6-5, όπου η Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε το άγχος της νεαρής αντιπάλου της και τελικά πέτυχε το πολυπόθητο μπρέικ, που της έδωσε και το σετ.

Ακολούθησε το... σόου της Μαρίας, που απελευθερωμένη πλέον από το άγχος έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο και έκλεισε τον αγώνα χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ (σβήνοντας και άλλα δύο μπρέικ πόιντ της Τάγκερ). Θα επιστρέψει στο court τη Δευτέρα (9/3), ελπίζοντας να δώσει συνέχεια στις μεγάλες εμφανίσεις του τελευταίου μήνα!

H Σάκκαρη έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό της διοργάνωσης (2022, 2024), αλλά γνώρισε ισάριθμες ήττες από τη Σβιόντεκ.