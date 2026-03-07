Εκτός τελικού ο «λαβωμένος» Σακελλαρίδης

Ο τραυματίας Στέφανος Σακελλαριδης δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό του Challenger της Κρήτης.

Έχοντας ενοχλήσεις στον ώμο, ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας (Νο.224) δεν μπόρεσε να παλέψει όσο θα ήθελε απέναντι στον Τόμπι Σάμιουελ (Νο.244), που επικράτησε με 6-2, 6-0 και θα διεκδικήσει αύριο (8/3) τον τίτλο απέναντι στον νικητή του αγώνα Κουζμάνοφ-Γουέντελκεν. Ήταν, μάλιστα, η 9η διαδοχική νίκη για τον 23χρονο Βρετανό.

Ο Στέφανος, πάντως, με την πορεία του στην Κρήτη αναμένεται να σημειώσει career high και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο το Top 200 της παγκόσμιας κατάταξης.

O 21χρονος τενίστας θα παραμείνει στο νησί, για να παίξει την προσεχή εβδομάδα και στο δεύτερο Challenger της Χερσονήσου.