Δυνατό ξεκίνημα για τα φαβορί στο Indian Wells (vids)

Ο Γιάνικ Σίνερ έχασε μόλις δύο γκέιμ στην πρεμιέρα του στο Indian Wells.

Σαν σε προπόνηση ο 24χρονος Ιταλός (Νο.2), χρειάστηκε μόνο 64 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του qualifier Ντάλιμπορ Σβρτσίνα και να κλείσει θέση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Εκεί θα συναντήσει τον Ντένις Σαποβάλοφ, που μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά απέκλεισε και τον Τομάς Ετσεβέρι με 6-2, 2-6, 7-6(3).

Καλό ήταν και το ξεκίνημα του Σάσα Ζβέρεφ (Νο.4), που άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τον Ματέο Μπερετίνι και θα παίξει με τον Μπράντον Νακασίμα (6-2, 6-4 τον Ούγκο Καραμπέλι).

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, από την πλευρά του, επικράτησε με 5-7, 6-3, 6-4 του Γκαέλ Μονφίς, που αποχαιρέτησε για πάντα τη διοργάνωση, και περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Γκάμπριελ Ντιάλο. Ο 26χρονος Ρώσος έφτασε με καθυστέρηση και μεγάλη περιπέτεια στην Καλιφόρνια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπεν Σέλτον πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» με τον Ράιλι Οπέλκα με 6-7(2), 7-6(4), 6-3 και πέφτει ξανά σε συμπατριώτη του, αφού θα αντιμετωπίσει τον Λέρνερ Τιέν (7-6, 7-6 τον Άνταμ Γουόλτον).

Ο Λορέντζο Μουζέτι, τέλος, έχασε με 7-5, 6-1 από τον Μάρτον Φούτσοβιτς, που θα βρει τώρα τον φορμαρισμένο Αρτούρ Φις (αποσύρθηκε ο Ντίνο Πρίζμιτς στο 6-2, 3-2).

Καθάρισαν Σαμπαλένκα και Γκοφ

Στις γυναίκες, η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε με 6-4, 6-2 την Χιμένο Σακατσούμε στην πρώτη της εμφάνιση μετά τον τελικό του Australian Open. Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Ζάκλιν Κρίστιαν, που άφησε εκτός με 0-6, 6-2, 7-5 την Μάγια Τζόιντ.

Στη φάση των «32» πέρασε και η Κόκο Γκοφ, που επιβλήθηκε με 6-3, 7-6(5) την Καμίλα Ραχίμοβα και θα αναμετρηθεί με Αλεξάντρα Ιάλα ή Νταγιάνα Γιαστρέμσκα.