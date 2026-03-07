Κάνει πρεμιέρα στην Καλιφόρνια η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει απόψε (7/3) την πορεία της στο BNP Paribas Open του Indian Wells.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.34) θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο (όπου πέρασε με μπάι) με την ανερχόμενη Λίλι Τάγκερ (Νο.119) από την Αυστρία και ο αγώνας τους θα ανοίξει το πρόγραμμα του Stadium 4 στις 21.00 (Novasports 6).

Οι δύο παίκτριες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και όποια πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «32», λογικά θα βρει απέναντί της την Ίγκα Σβιόντεκ, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Κέιλα Ντέι.

H Μαρία νίκησε την Ίγκα στα προημιτελικά της Ντόχα πριν από λίγες μέρες, αλλά είχε χάσει και τις δύο φορές που συνάντησε την Πολωνή στον τελικό του Indian Wells (2022, 2024). Είναι, πάντως, μια διοργάνωση που ταιριάζει στην 30χρονη παίκτρια!

Σήμερα ξεκινούν στην Καλιφόρνια και οι Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Τέιλορ Φριτζ, Ντανίλ Μεντβέντεφ, Έλενα Ριμπάκινα, Τζέσικα Πεγκούλα και Μίρα Αντρέεβα.

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα courts:

Stadium 1 (21.00)

Μπάπτιστ-Ριμπάκινα

Τζοκοβιτς-Μάιχζακ

Αλκαράθ-Ντιμιτρόφ

(όχι πριν τις 04.00)

Πεγκούλα-Βέκιτς

Μεντβέντεφ-Ταμπίλο

Stadium 2 (21.00)

Μπαουτίστα-Ντρέιπερ

Ντέι-Σβιόντεκ

Αντρέεβα-Σιέρα

(όχι πριν τις 04.00)

Φέρνλι-Φριτζ

Σίγκεμουντ-Σβιτολίνα