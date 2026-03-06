Λύγισε τον Ξυλά και πέρασε στα ημιτελικά της Κρήτης ο Σακελλαρίδης (vid)

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε την ανατροπή κόντρα στον Γιάννη Ξυλά και κέρδισε το ντέρμπι του ITC Crete Challenger στη Χερσόνησο!

Ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας (Νο.224) λύγισε τον συμπαίκτη του στην εθνική (Νο.363) με 4-6, 6-3, 6-2 σε 2 ώρες και 41 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον νικητή του ματς Σάμουελ-Σέλμπεϊ. Eίναι, μάλιστα, η τρίτη φορά φέτος που περνάει σε ημιτελικά τουρνουά Challenger.

Με την πορεία του στην Κρήτη, ο Στέφανος αναμένεται να σημειώσει career high και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο το Top 200 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του μεγάλου στόχου του, την είσοδο σε προκριματικά Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του! Το επόμενο major είναι το Roland Garros, που διεξάγεται 24/5-7/6.

Ο 21χρονος τενίστας κατέκτησε πριν λίγες μέρες τον σημαντικότερο τίτλο του, καθώς έφυγε νικητής από το Challenger στο Νέο Δελχί.

Career high, πάντως, θα σημειώσει και ο εξαιρετικός Ξυλάς, που αναμένεται να μπει για πρώτη φορά στο Top 350 του κόσμου.