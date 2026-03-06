Διπλό με Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς!

Οι δύο τενίστες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί σε διπλό και θα αναμετρηθούν στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης (πιθανότατα την Κυριακή 8/3) με τους πολύπειρους Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Πάβιτς, Νο.3 του ταμπλό.
Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Στέφανο να προετοιμαστεί εν όψει Μαϊάμι (18-29/3), καθώς ηττήθηκε πρόωρα στο Indian Wells από τον Ντένις Σαποβάλοφ και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου.
Ο Νόλε, από την πλευρά του, θα ξεκινήσει το Σάββατο (7/3) από τον δεύτερο γύρο την πορεία του στο αμερικανικό Masters και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Πολωνός Καμίλ Μάιχζακ.
Πέρα από το... ελληνικό δίδυμο, αίσθηση κάνει και η συνεργασία του Γιάνικ Σίνερ με τον Ράιλι Οπέλκα, ενώ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει με τον Λέρνερ Τιέν.
This doubles draw is STACKED 🔥— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2026
🎾 Djokovic/Tsitsipas (vs. defending champions Arevalo/Pavic)
🎾 Sinner/Opelka (vs. top seeds Granollers/Zeballos)
🎾 Medvedev/Tien
🎾 Zverev/Melo
🎾Shelton/Nava
🎾Auger-Aliassime/Korda
Full Draw ➡️ https://t.co/SkdmlYmVSh #TennisParadise pic.twitter.com/KbDEaL2VmS
Indian Wells ATP Masters 1000 Doubles draw pic.twitter.com/EPvSCFiV9R— Tennis Draws (@DrawsTennis) March 6, 2026