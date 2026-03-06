Διπλό με Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς!

Αυτό κι αν είναι έκπληξη: Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο BNP Paribas Open του Indian Wells!

Οι δύο τενίστες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί σε διπλό και θα αναμετρηθούν στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης (πιθανότατα την Κυριακή 8/3) με τους πολύπειρους Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Πάβιτς, Νο.3 του ταμπλό.

Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Στέφανο να προετοιμαστεί εν όψει Μαϊάμι (18-29/3), καθώς ηττήθηκε πρόωρα στο Indian Wells από τον Ντένις Σαποβάλοφ και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου.

Ο Νόλε, από την πλευρά του, θα ξεκινήσει το Σάββατο (7/3) από τον δεύτερο γύρο την πορεία του στο αμερικανικό Masters και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Πολωνός Καμίλ Μάιχζακ.

Πέρα από το... ελληνικό δίδυμο, αίσθηση κάνει και η συνεργασία του Γιάνικ Σίνερ με τον Ράιλι Οπέλκα, ενώ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει με τον Λέρνερ Τιέν.

This doubles draw is STACKED 🔥



🎾 Djokovic/Tsitsipas (vs. defending champions Arevalo/Pavic)

🎾 Sinner/Opelka (vs. top seeds Granollers/Zeballos)

🎾 Medvedev/Tien

🎾 Zverev/Melo

🎾Shelton/Nava

🎾Auger-Aliassime/Korda



Full Draw ➡️ https://t.co/SkdmlYmVSh #TennisParadise pic.twitter.com/KbDEaL2VmS — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2026