Η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στην Καλιφόρνια

Ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του παγκοσμίου τένις θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο BNP Paribas Open του Indian Wells.

Ο λόγος για την 18χρονη Αυστριακή Λίλι Τάγκερ, Νο.119 στον κόσμο, που απέκλεισε με 6-2, 6-4 τη Βαρβάρα Γκρατσέβα (Νο.58) και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Η Μαρία, ως Νο.32 του ταμπλό, είχε περάσει με μπάι στη φάση των «64».

Οι δύο παίκτριες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους και η νικήτρια μάλλον θα πέσει πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2), που θα παίξει στον πρώτο γύρο με την Κέιλα Ντέι. Κι οι δύο αγώνες θα γίνουν το Σάββατο (7/3).

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Μαρίας μετά τη μεγάλη πορεία της στο 1000άρι της Ντόχα, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Στην οκτάδα, μάλιστα, είχε σταματήσει τη Σβιόντεκ.

Απόψε κάνουν πρεμιέρα οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Μπεν Σέλτον, Λορέντζο Μουζέτι, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Κόκο Γκοφ, Βικτόρια Εμπόκο και Αμάντα Ανισιμόβα.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court:

Stadium 1 (21.00)

Μπερετίνι-Ζβέρεφ

Σαμπαλένκα-Σακατσούμε

Γκοφ-Ραχίμοβα

(όχι πριν τις 04.00)

Σβρτσίνα-Σίνερ

Μπλίνκοβα-Ανισιμόβα