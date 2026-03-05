Πρόκριση για τα αδέρφια Τσιτσιπά στα ημιτελικά του διπλού

Στα ημιτελικά του ITC Crete Challenger του Lyttos Beach προκρίθηκαν τα αδέρφια Τσιτσιπά, πετυχαίνοντας το 3/3 για την Ελλάδα,

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Παύλος και Πέτρος Τσιτσιπάς επικρατώντας των Petr Nesterov και Oleksandr Ovcharenko με 3-6, 6-4, 10-2 και έτσι συνεχίζουν την πορεία τους προς τον τίτλο στο Challenger της Χερσονήσου στην Κρήτη.

Τα αδέρφια Τσιτσιπά θα αναμετρηθούν στα ημιτελικά με τον Βέλγο Kimmer Coppejans, πρώην Top 100 παίκτη, και τον Jacopo Berrettini, αδερφό του Matteo. Οι δυο τους απέκλεισαν τους Νο.2 του ταμπλό, Jarno Jans και David Poljak, με 6-3, 4-6, 10-4.

Μάλιστα, δεν ήταν μόνο η νίκη του Παύλου και του Πέτρου σήμερα, καθώς νωρίτερα οι Στέφανος Σακελλαρίδης και Γιάννης Ξυλάς πήραν τις προκρίσεις για τα προημιτελικά, όπου θα παίξουν μεταξύ τους. Ο Σακελλαρίδης απέκλεισε τον Michael Geerts με 6-3, 6-2 και ο Ξυλάς τον Maxim Mrva με 6-3, 6-3.

Tο ματς του Ξυλά με τον Σακελλαρίδη ξεχωρίζει από το αυριανό πρόγραμμα και θα αρχίσει γύρω στις 12:00 με 12:30 ώρα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει ο ημιτελικός των Παύλου και Πέτρου Τσιτσιπά με τους Berrettini και Coppejans.