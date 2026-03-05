Φερέρο: «Αν ο Κάρλος μου ζητούσε να επιστρέψω, δεν θα μπορούσα να πω όχι»

Ό Χουάν Κάρλος Φερέρο μίλησε στο podcast Εl Cafelito και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον Κάρλος Αλκαράθ.

«Ψυχολογικά είμαι καλά», τόνισε ο Ισπανός κόουτς, που «χώρισε» με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο πριν την έναρξη της φετινής σεζόν.. «Έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί όταν βλέπω τον Κάρλος να παίζει, μπερδεύεται μέσα μου η επιθυμία να του πάνε όλα πολύ καλά με τη λύπη που νιώθω που δεν βρίσκομαι εκεί».

Στη συνέχεια μίλησε για τους λόγους της ρήξης: «Το συμβόλαιο που είχα ανανεωνόταν στο τέλος της χρονιάς αν δεν υπήρχαν αλλαγές. Δεν ήταν θέμα χρημάτων, ούτε ότι εκείνος δεν ήθελε να προπονείται στη Βιγιένα. Τελικά, δεν σκεφτόμασταν το ίδιο σχετικά με τον τρόπο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία και οφείλεται σε ιδιωτικά ζητήματα που συνέβησαν σε εσωτερικό επίπεδο».

Το ντοκιμαντέρ του Netflix

Όταν ρωτήθηκε για την επίδραση που μπορεί να είχε η εμφάνισή του στο ντοκιμαντέρ του Netflix, όπου αμφέβαλλε για το αν ο Αλκαράθ θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών, ο Φερέρο ήταν αναλυτικός: «Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι εκείνος έδινε πάντα το 100% στις προπονήσεις. Υπάρχουν ελάχιστοι παίκτες που μπορούν να συνδυάσουν τον επαγγελματισμό με το να διασκεδάζουν τόσο πολύ εκτός γηπέδου. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα ακόμη να επαναλάβω εκείνη τη φράση, αλλά είναι αλήθεια ότι ο ίδιος αποδεικνύει πως μπορεί να το καταφέρει».

Και συνέχισε: «Όταν αρχίζεις να ζεις πολύ και εκτός γηπέδου, εμφανίζονται πολλοί ελκυστικοί περισπασμοί, γιατί όλα αυτά τα σχέδια είναι πολύ διασκεδαστικά. Σε μένα και σε όλη την ομάδα μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μετά τη νίκη στο Roland Garros και μετά από τόσες θυσίες, μας ζήτησε μία εβδομάδα για να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς ανησυχούσαμε γιατί αμέσως μετά πηγαίναμε στο Λονδίνο. Οι ανησυχίες μου δεν είχαν να κάνουν με το επίπεδό του – έχει τόσο ταλέντο που με δύο μέρες προπόνησης φτάνει ήδη στο μέγιστο επίπεδο. Φοβόμασταν όμως μήπως τραυματιστεί. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος φαίνεται να ξέρει πότε πρέπει να δουλεύει στο μέγιστο και πότε να κάνει ένα “reset”. Μακάρι να κάνω λάθος σε όσα είπα».

O Kάρλος και οι Big 3

Μπορεί να γίνει ο τενίστας με τα περισσότερα Grand Slams στην ιστορία; «Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το πετύχει. Πάντα πίστευα ότι αν δουλέψει σωστά μπορεί να το καταφέρει. Το βασικό θα είναι όταν πέσει το κίνητρο, να είναι η πειθαρχία αυτή που θα τον κρατάει. Αυτό ο Νόβακ το έκανε εξαιρετικά σε όλη την καριέρα του. Στην αρχή όλα είναι ενθουσιασμός, αλλά έρχεται μια στιγμή που χάνεις λίγη φρεσκάδα και τότε η δουλειά και η πειθαρχία κάνουν τη διαφορά», είπε.

Ανέφερε και ποια στοιχεία του παιχνιδιού του Αλκαράθ θυμίζουν τους τρεις μεγάλους: «Η κλάση που έχει ο Κάρλος, αυτή η ικανότητα να εκτελεί οποιοδήποτε χτύπημα, θυμίζει τον Φέντερερ. Από τον Νόβακ έχει τη σταθερότητα από τη βασική γραμμή και την ευφυΐα με την οποία κλείνει τους χώρους και προβλέπει πού θα παίξει ο αντίπαλος. Από τον Ράφα έχει τη νοοτροπία, αυτή τη μόνιμη πίστη ότι μπορεί να κερδίσει και ότι πρέπει να παλέψει μέχρι το τέλος. Πάντα θαύμαζε πολύ τον Ναδάλ γι’ αυτό».

«Με πονάει που βλέπω τον Λόπεθ»

Παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι δεν αισθάνεται και πολύ άνετα που ο Σαμουέλ Λόπεθ είναι προπονητής του: «Εγώ ήμουν ο πρώτος που ενθάρρυνε τον Σαμού να δεχτεί να γίνει προπονητής του Κάρλος. Είναι ένας άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και με καθησυχάζει ότι γνωρίζει όλη τη δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια. Ταυτόχρονα, το να βλέπω έναν άνθρωπο τόσο κοντινό σε μένα να προπονεί τον Κάρλος πονάει λίγο, αλλά το διαχειρίζομαι όλο και καλύτερα».

Ρωτήθηκε και αν ενοχλήθηκε που δεν τον ανέφερε ο Κάρλος μετά την κατάκτηση του Australian Open: «Δεν με ενόχλησε που δεν με ανέφερε. Προφανώς θα μου άρεσε αν το είχε κάνει, αλλά καταλαβαίνω ότι εκείνος και το περιβάλλον του αποφάσισαν να μην ξαναμιλήσουν για το θέμα. Κρατώ το μήνυμα που μου έστειλε όταν χωρίσαμε, όπου με ευχαριστούσε για όλα όσα ζήσαμε και μου έλεγε ότι ήμουν καθοριστικός για να φτάσει εκεί που έφτασε». Σε ό,τι αφορά το... unfollow στο Instagram, είπε ότι απλά ήθελε να δημιουργήσει «κάποια απόσταση».

«Θέλω να του δώσω μια αγκαλιά»

Ο Φερέρο αποκάλυψε ότι δεν έχει δει τον Αλκαράθ από τότε που τελείωσε η περσινή σεζόν, αλλά έχουν μιλήσει αρκετές φορές, όπως μετά τους τίτλους σε Μελβούρνη και Ντόχα: «Θέλω να συναντηθούμε για να του δώσω μια αγκαλιά και να ομαλοποιήσουμε λίγο αυτή την κατάσταση. Μας μένει μια κουβέντα για να θυμηθούμε όσα ζήσαμε και μακάρι να μπορέσουμε να παίξουμε και ένα γκολφ μαζί».

Σχετικά με το μέλλον του ως προπονητής τένις, ο Φερέρο ήταν ξεκάθαρος: «Θα επιστρέψω στο tour: «Νιώθω ότι έχω ακόμη πολλά να προσφέρω και έχω ήδη δεχτεί πολλές προτάσεις, αλλά ακόμη δεν έχω την απαραίτητη διάθεση για να αποδεχτώ κάποια από αυτές. Ξέρω όμως ότι αν ο Κάρλος μου ζητούσε κάποτε να επιστρέψω, δεν θα μπορούσα να του πω όχι».