Συνεπής στο ραντεβού με Σακελλαρίδη ο Ξυλάς! (vid)

Mεγάλη νίκη επί του Μαξίμ Μρβα πέτυχε ο Γιάννης Ξυλάς και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Challenger της Χερσονήσου!

Εξαιρετικός ο 24χρονος τενίστας (Νο.363), ξεπέρασε το εμπόδιο του νεαρού Τσέχου (Νο.305) με 6-3, 6-3 σε 94 λεπτά και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με τον Στέφανο Σακελλαρίδη στην οκτάδα!

Αυτός είναι ο τέταρτος προημιτελικός Challenger για τον Ξυλά, που θα προσπαθήσει να κάνει τώρα το βήμα παραπάνω και να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την παρουσία του σε ημιτελικά.

Ό,τι και να γίνει στο ματς με τον Σακελλαρίδη (6/3), αναμένεται να κάνει career high και να πλησιάσει το Νο.340 της παγκόσμιας κατάταξης.