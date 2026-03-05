Τα έβαλε με τον διαιτητή ο Απόστολος Τσιτσιπάς (vid)

Οι υποδείξεις επιτρέπονται όταν ο παίκτης είναι στην πλευρά του προπονητή, αλλά μόνο όταν είναι σύντομες και διακριτικές, χωρίς να εξελίσσονται σε συζήτηση.
O Σουηδός διαιτητής, λοιπόν, θεώρησε ότι υπήρξε υπερβολή και «τιμώρησε» τον Στεφ, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες του Απόστολου. «Θα κάνω αναφορά μετά τον αγώνα, μάλλον δεν ξέρεις τη δουλειά σου», ήταν τα λόγια του προς τον umpire.
Νωρίτερα, πάντως, είχε παραπονεθεί και ο Σαποβάλοφ για τη φασαρία από το box του Στέφανου.
O Έλληνας τενίστας, θυμίζουμε, ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Καναδό και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου.
Tsitsipas gets hit with a coaching violation despite it being legal pic.twitter.com/FX24WHU3cG— asud (@asud683385) March 5, 2026