Πρεμιέρα με Σαποβάλοφ για τον Τσιτσιπά στο Indian Wells

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ στον 1ο γύρο του Indian Wells, σε μια από τις χειρότερες δυνατές κληρώσεις.

Ο Τσιτσιπάς υποχώρησε εκτός Top 40 για 1η φορά μετά από 8 χρόνια αμέσως πριν τη έναρξη του Indian Wells και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι seeded για 1η φορά μετά από πολλά χρόνια στο 1ο Masters της χρονιάς.

Παρότι όλοι όσοι αγωνίζονται στον 1ο γύρο είναι unseeded παίκτες (οι 32 seeded παίζουν απευθείας στον 2ο γύρο), ο Τσιτσιπάς στάθηκε πολύ άτυχος και κληρώθηκε να παίξει με τον Ντένις Σαποβάλοφ, πρώην Νο.10 στον κόσμο και νυν Νο.39.

Θα είναι η 7η φορά που θα συναντηθούν και ο Σαποβάλοφ έχει κερδίσει τις 4 από τις 6 προηγούμενες (4-2). Πριν 2 χρόνια στο Μαϊάμι είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά, με τον Καναδό να επικρατεί με 6-2, 6-4.

Όποιος βγει νικητής απ' αυτή τη μονομαία, στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, Νο.27 στο ταμπλό, ενώ ο νικητής από τους τρεις θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα τον Γιανίκ Σίνερ στον 3ο γύρο.

Ο Σίνερ στη συνέχεια διασταυρώνεται στη 16άδα με τους Καρέν Κατσάνοφ και Τόμι Πολ, στα προημιτελικά με τους Μπεν Σέλτον και Γιακούμπ Μένσικ και στα ημιτελικά με τους Αλεξάντερ Σβέρεφ και Λορέντζο Μουζέτι.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό, ξεχωρίζουν οι Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς, που είναι πιθανοί αντίπαλοι στα ημιτελικά.

Ο Αλκαράθ θα έχει πολύ ενδιαφέρουσα πρεμιέρα με έναν εκ των Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Τέρενς Ατμάνε. Στον 3ο γύρο έχει πιθανό αντίπαλο τον Άρτουρ Ρίντερκνεκτ και στον 4ο γύρο τους Βαλεντίν Βασερό και Κάσπερ Ρούουντ. Στα προημιτελικά διασταυρώνεται με τους Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Τζόκοβιτς από τη μεριά του θα παίξει στον 2ο γύρο με έναν εκ των Τζιοβάνι Περικάρντ και Καμί Μαϊτσράκ. Στον 3ο γύρο έχει πιθανούς αντιπάλους τους Ουμπέρ Ουκάρτζ και Κορεντίν Μουτέτ, στον 4ο γύρο τους Φρανσίσκο Σερούντολο και Τζακ Ντρέιπερ και στα προημιτελικά τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Τέιλορ Φριτζ.

Πιθανοί προημιτελικοί:

[1] Αλκαράθ - Ντε Μινόρ [6]

[3] Τζόκοβιτς - Φριτζ [7]

[5] Μουζέτι - Ζβέρεφ [4]

[8] Σέλτον - Σίνερ [2]