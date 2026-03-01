Τσιτσιπάς: «Ο Μανόλο πέρασε πάνω από τους Οπέλκα, Ίσνερ και Μεντβέντεφ μαζί!»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε με τον δικό του τρόπο τον φίλο του, Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Έλληνας επικοντιστής το βράδυ του Σαββάτου ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα και έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, μετά τον μυθικό Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Τσιτσιπάς, με ανάρτησή του έβαλε το επίτευγμα του στενού του φίλου στα μέτρα του τένις:

«Σε τενιστικούς όρους, ο Μανόλο μόλις πέρασε πάνω από το άθροισμα των υψών των Reilly Opelka (2,11μ.), John Isner (2,08μ.) και Daniil Medvedev (1,98μ.)", έγραψε στη δημοσίευσή του ο Στεφ, ο οποίος μας έδωσε τρεις πολύ ψηλούς παίκτες του τένις που το συνολικό τους ύψος αν βάλεις τον έναν πάνω στον άλλον, φτάνει ακριβώς τα 6,17!».