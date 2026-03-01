Τσιτσιπάς: «Ο Μανόλο πέρασε πάνω από τους Οπέλκα, Ίσνερ και Μεντβέντεφ μαζί!»

Ο Έλληνας επικοντιστής το βράδυ του Σαββάτου ξεπέρασε τα 6,17 μέτρα και έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, μετά τον μυθικό Μόντο Ντουπλάντις.
Ο Τσιτσιπάς, με ανάρτησή του έβαλε το επίτευγμα του στενού του φίλου στα μέτρα του τένις:
«Σε τενιστικούς όρους, ο Μανόλο μόλις πέρασε πάνω από το άθροισμα των υψών των Reilly Opelka (2,11μ.), John Isner (2,08μ.) και Daniil Medvedev (1,98μ.)", έγραψε στη δημοσίευσή του ο Στεφ, ο οποίος μας έδωσε τρεις πολύ ψηλούς παίκτες του τένις που το συνολικό τους ύψος αν βάλεις τον έναν πάνω στον άλλον, φτάνει ακριβώς τα 6,17!».
In tennis terms, Manolo just cleared the combined height of Reilly Opelka (2.11m), John Isner (2.08m), and Daniil Medvedev (1.98m). https://t.co/5g2X9yyeSV— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 28, 2026