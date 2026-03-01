Nικητής ο Κομπόλι στο Ακαπούλκο (vid)

Ο 23χρονος Ιταλός, Νο5 του ταμπλό, πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο σε hard court και τρίτο συνολικά στο Tour.

Παρότι είχε 0-2 στο Head2Head, έδειξε καθαρό μυαλό στα κρίσιμα: έχασε set point στο 5-4 του πρώτου σετ, αλλά γύρισε το tie-break από 1/3 κερδίζοντας έξι από τους τελευταίους επτά πόντους.

Στο δεύτερο σετ απάντησε άμεσα στο 4-4, ανέκτησε το break και «κλείδωσε» τη νίκη σε 2 ώρες και 9 λεπτά.

Με τον τίτλο ανεβαίνει στο career-high Νο15, ενώ έγινε ο τέταρτος παίκτης γεννημένος μετά το 2000 με ATP 500 τίτλους σε περισσότερες από μία επιφάνειες, μετά τους Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ και Αρτούρ Φις. Παράλληλα, είναι ο νεότερος πρωταθλητής στο Ακαπούλκο μετά τον Ντόμινικ Τιμ (2016).

«Όταν ήμουν παιδί ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή — να παίζω σε τέτοια court με τον κόσμο μαζί μου. Νομίζω ότι το άξιζα για τη δουλειά που κάνω εκτός γηπέδου. Μετά από κάθε ήττα επιστρέφω στο court. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου», δήλωσε ο Κομπόλι.