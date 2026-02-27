Μεντβέντεφ-Γκρίκσπορ στον τελικό του Ντουμπάι (vids)

Ντανίλ Μεντβέντεφ και Τάλον Γκρίκσπορ θα αναμετρηθούν αύριο (28/2, 17.00) για το τρόπαιο στο Ντουμπάι (ATP 500).

Παίζοντας εξαιρετικό τένις, ο 30χρονος Ρώσος (Νο.11) ξεπέρασε το εμπόδιο του περσινού φιναλίστ Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.8) με 6-4, 6-2 σε 83 λεπτά και θα προσπαθήσει να κερδίσει τον δεύτερο τίτλο του στο Dubai Tennis Championships.

Αν τα καταφέρει, θα είναι η πρώτη φορά που θα ξανακερδίσει μια διοργάνωση, αφού μέχρι τώρα έχει 22 τίτλους σε 22 διαφορετικά τουρνουά!

Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γκρίκσπορ, που πέρυσι τον είχε αποκλείσει στα προημιτελικά, σώζοντας και τέσσερα ματς πόιντ!

Aν και αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού από το πρώτο σετ, ο 29χρονος Ολλανδός (Νο.25) λύγισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.18) με 7-5, 7-6(6) και έχει τώρα τρεις σερί νίκες επί παικτών του Top 20 (Mπούμπλικ, Μένσικ, Ρούμπλεφ) για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 28χρονος Ρώσος, πάντως, έχασε ευκαιρία να στείλει το ματς σε τρίτο σετ, αφού προηγήθηκε με 4-6 στο τάι μπρέικ του δεύτερου.

Ο Γκρίκσπορ θα παίξει για δεύτερο φορά σε τελικό ATP 500 και ψάχνει τον τέταρτο και μεγαλύτερο τίτλο του! Το θέμα, βέβαια, είναι αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον μηρό...

Στην on court συνέντευξή του, μάλιστα, είπε ότι μπορεί και να μην συνέχιζε τον αγώνα, αν ο Ρούμπλεφ κατακτούσε το πρώτο σετ!

Tallon's fairytale week continues 🤩@Griekii claims his third consecutive top 20 win, defeating Rublev 7-5 7-6 to reach the final in Dubai#DDFTennis pic.twitter.com/5GmwyM3mr0 — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026