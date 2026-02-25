O Κρεγκ Τάιλι άφησε την Tennis Australia για την USTA

Επιβεβαιώθηκε αυτό που «ψιθυριζόταν» εδώ και αρκετές εβδομάδες: ο Κρεγκ Τάιλι είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της United States Tennis Association (USTA), έπειτα από 13 χρόνια θητείας στην Tennis Australia.

Ο πρώην διευθυντής του Australian Open και CEO της Tennis Australia διαδέχεται τον Λιου Σερ, ο οποίος ανέλαβε ρόλο στους New York Mets του Major League Baseball.

Ο 64χρονος Νοτιοαφρικανός θα ξεκινήσει επισήμως δουλειά στην USTA αργότερα μέσα στη χρονιά, αφού πρώτα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της ηγεσίας στην Tennis Australia.

«Θαύμαζα διαχρονικά την ηγετική παρουσία της ομοσπονδίας στην ανάπτυξη του τένις σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τη σπουδαία επιτυχία του US Open», δήλωσε. «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο αμερικανικό τένις και που θα συνεργαστώ με την ηγεσία μας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για να συνεχίσουμε να διευρύνουμε την απήχηση, τον αντίκτυπο και το μέλλον του αθλήματος».

Κατά τη θητεία του στο Australian Open, ο Τάιλι προώθησε σημαντικές καινοτομίες, όπως τη διεύρυνση του τουρνουά σε διοργάνωση 15 ημερών και τη διεξαγωγή του άκρως επιτυχημένου One Point Slam.

Το τουρνουά κατέρριπτε σταθερά ρεκόρ προσέλευσης και εσόδων κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση. Σίγουρα πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους παράγοντες του παγκοσμίου τένις.

Aξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάιλι υπήρξε επικεφαλής προπονητής της ανδρικής ομάδας τένις του University of Illinois από το 1994 έως το 2005, κατακτώντας το πρωτάθλημα της NCAA Division I το 2003 με ρεκόρ 32–0.