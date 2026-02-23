Άλμα 55 θέσεων για τον Σακελλαρίδη!

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κατέκτησε το πρώτο του Challenger στο Νέο Δελχί και αυτό τον έκανε να «πετάξει» στην παγκόσμια κατάταξη!

Ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας σημείωσε άλμα 55 θέσεων στο ranking και ανέβηκε στο Νο.220 του κόσμου, που είναι και career high! Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν το Νο.275.

Πλησιάζει, λοιπόν, το Top 200 της κατάταξης, αλλά και τον μεγάλο του στόχο που είναι η είσοδος στα προκριματικά Grand Slam. To επόμενο major είναι το Roland Garros (24/5) και αν κρατήσει τη θέση που έχει τώρα, μπαίνει στο ταμπλό!

Σε career high, όμως, έφτασε και ο Γιάννης Ξυλάς, που ανέβηκε 11 θέσεις και είναι στο Νο.356.

Άνοδο, τέλος, σημείωσε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που είναι στο Νο.30 (+3), αλλά καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο στο Nτουμπάι αυτή την εβδομάδα και κινδυνεύει με αρκετά μεγάλη πτώση.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε άλλες δύο θέσεις και βρίσκεται στο Νο.32 της παγκόσμιας κατάταξης. Με αυτό το ranking μπαίνει στις seeded παίκτριες του Indian Wells, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν αυτή την εβδομάδα κάποιες παίκτριες που την ακολουθούν. Η ίδια προτίμησε να μην αγωνιστεί στη Μέριδα και να πάει απευθείας στις ΗΠΑ για το τρίτο 1000άρι της σεζόν.