Πρώτος τίτλος σε Challenger για τον εκπληκτικό Σακελλαρίδη! (vids)

Ψυχάρα ο Στέφανος Σακελλαρίδης, λύγισε στα τρία σετ τον Όλιβερ Κρόφορντ και κέρδισε στο Νέο Δελχί τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του!

Μετά από τρομερή μάχη διάρκειας 3 ωρών και 9 λεπτών, ο 21χρονος τενίστας ((Νο.275) επικράτησε του 26χρονου Βρετανού (Νο.215) με 7-5, 4-6, 7-6(6) και κέρδισε για πρώτη φορά τουρνουά Challenger!

Με νοοτροπία νικητή ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας, δεν πτοήθηκε όταν «στράβωσε» το ματς στο τρίτο σετ (έμεινε πίσω με 1-4) και με πολύ μεγάλη εμφάνιση στο φινάλε γύρισε την εις βάρος του κατάσταση!

Με ανατροπή, πάντως, κατέκτησε και το πρώτο σετ, καθώς έμεινε πίσω με 2-4 και παρότι απέτυχε να «γράψει» το 1-0 στο 5-4, πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο επόμενο γκέιμ και «καθάρισε» μετά στο σερβίς του.

Ο Σακελλαρίδης πήρε μόλις στο πρώτο γκέιμ προβάδισμα στο δεύτερο σετ, όμως ο Κρόφορντ αντέδρασε άμεσα (2-2) και με ένα δεύτερο μπρέικ στο 4-5 έφερε το ματς στα ίσα.

Ο Στέφανος δεν το έβαλε κάτω και πέρασε γρήγορα μπροστά και στο τρίτο σετ (1-0), ωστόσο ο Κρόφορντ πέτυχε δύο μπρέικ στη σειρά και προηγήθηκε με 1-3. Παρότι ο Σακελλαρίδης φάνηκε να χάνει την αυτοκυριαρχία του, βρήκε τον εαυτό του όταν ο αντίπαλός του σέρβιρε για τη νίκη στο 3-5 και πέτυχε το μπρέικ που τον κράτησε στον αγώνα.

Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Στέφανος σέρβιρε εξαιρετικά και παρόλο που έχασε το αρχικό προβάδισμα που πήρε με μίνι μπρέικ (το 5-3 έγινε 5-5), «χτύπησε» ξανά στο 6-6 και ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του!

Με τη σπουδαία πορεία του στο Νέο Δελχί θα κερδίσει πάνω από 55 ή 56 θέσεις στο ranking και θα ανεβεί στο Νο.219 ή Νο.220 της παγκόσμιας κατάταξης που θα είναι και career high. Βάζει, μάλιστα, τις βάσεις για να μπει σε προκριματικά Grand Slam!

Είναι και ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει Challenger στο μονό μετά τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν είχε κερδίσει στη Γένοβα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Stefanos Sakellaridis captures his maiden ATP Challenger crown after a hard-fought three-set battle against Crawford in New Delhi#ATPChallenger pic.twitter.com/PgE4cmYDH1 — ATP Challenger (@ATPChallenger) February 22, 2026