Έσωσε τρία ματς πόιντ και πήρε τον τίτλο στο Ντάλας ο Σέλτον (vid)

Ο Μπεν Σέλτον πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ στον τελικό του Ντάλας και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του.

Ο 23χρονος τενίστας έκανε μεγάλη αντεπίθεση και πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 3-6, 6-3, 7-5, κατακτώντας το δεύτερο ATP 500 της καριέρας του, σώζοντας και τα τρία championship points σε ένα αγχωτικό δέκατο γκέιμ του καθοριστικού σετ.

Μετά από εκείνο το κομβικό κράτημα του σερβίς, ο Σέλτον έχασε μόλις τρεις ακόμη πόντους μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του τέταρτου τίτλου του στο tour και πρώτου σε κλειστό γήπεδο.

«Αισθάνομαι καταπληκτικά. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί χρειαζόμουν κάτι πραγματικά υπερφυσικό για να καταφέρω να κερδίσω αυτό το τουρνουά, με όλα τα δύσκολα σημεία στα οποία βρέθηκα», δήλωσε ο Σέλτον, ο οποίος έμεινε όρθιος τέσσερις αναμετρήσεις που κρίθηκαν στο καθοριστικό σετ στο Ντάλας. «Νιώθω ευγνωμοσύνη που έπαιξα πέντε αγώνες εδώ μπροστά σε αυτό το κοινό. Η ενέργεια ήταν εκπληκτική. Έπρεπε να παλέψω μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Φριτζ έπαιζε πολύ καλό τένις και δυσκολεύτηκα πολύ με όσα μου έριχνε στο γήπεδο. Προσπάθησα να είμαι μαχητής από την αρχή μέχρι το τέλος και τελικά βγήκα νικητής. Νομίζω ότι αυτό είναι απόδειξη της δουλειάς που κάναμε εγώ και η ομάδα μου».

«Ήταν ένα τρελό ματς, ένα διασκεδαστικό ματς για να συμμετέχεις, μέχρι το τέλος», είπε, από την πλευρά του, ο Φριτζ κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου. «Συγχαρητήρια στον Μπεν και την ομάδα του. Έπαιξε εξαιρετικά και στο τέλος διαχειρίστηκε πολύ καλά τους μεγάλους πόντους και τις σημαντικές στιγμές.

Τίτλο πήρε και ο Φραν Σερούντολο και, μάλιστα, το έκανε μέσα στο σπίτι του! Ο Αργεντινός λύγισε με 6-4, 6-2 τον Λουτσιάνο Νταρντέρι στον τελικό του Argentina Open (ATP 250) και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του.