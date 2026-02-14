Η κλήρωση του Τσιτσιπά στην Ντόχα

Με τον 33χρονο Μοέζ Εσαργκί (Νο.146) από την Τυνησία θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο της Ντόχα (ATP 500). ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Τα δύσκολα, βέβαια, για τον Στεφ αρχίζουν από τον δεύτερο γύρο, καθώς θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που θα αντιμετωπίσει τον Τζέρι Σανγκ στην πρεμιέρα του.

Όποιος περάσει στα προημιτελικά, λογικά θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλος στα ημιτελικά είναι ο επικεφαλής του ταμπλό Κάρλος Αλκαράθ. Ο νεαρός Ισπανός ξεκινάει απέναντι στον Αρτούρ Ριντερκνές.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Γιάνικ Σίνερ, που παίζει με τον επικίνδυνο Τόμας Μάχατς στον πρώτο γύρο. Μαζί του στο κάτω μέρος του ταμπλό είναι οι Γιάκουμπ Μένσικ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Γίρι Λεχέτσκα.

Ο Στέφανος θα παίξει και στο μονό της διοργάνωσης μαζί με τον Άλεξ Πόπιριν και αντίπαλοί τους στον πρώτο γύρο είναι οι Τόμας Μάχτας/Ζάουμε Μουνάρ.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Aλκαράθ-Χατσάνοφ

Μεντβέντεφ-Ρούμπλεφ

Λεχέτσκα-Μπούμπλικ

Μένσικ-Σίνερ