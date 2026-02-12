Σάκκαρη: «Έπαιξα θαρραλέο τένις»

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την μεγάλη εμφάνισή της κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, αλλά και την πίστη που έχει στον εαυτό της τον τελευταίο καιρό. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Όταν παίζεις απέναντι στο Νο 2 του κόσμου, είσαι πάντα το αουτσάιντερ», δήλωσε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Qatar Open. «Συνέχιζα, όμως, να λέω στον εαυτό μου, ακόμη και μετά το πρώτο σετ, ότι έπαιζα καλό τένις και ότι έπρεπε να μείνω πιστή στο πλάνο μου και στον τρόπο που αγωνιζόμουν. Ήμουν επιθετική, ήμουν θαρραλέα και τελικά λειτούργησε πολύ καλά».

Για το προβάδισμα που έχασε στο τρίτο σετ είπε: «Πιστεύω ότι δεν είμαι η πρώτη ούτε η τελευταία που θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Πολλές φορές το λέω αυτό στον εαυτό μου, ότι είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα σε ένα τουρνουά τένις. Και αυτό με ηρεμεί πολύ, γιατί ξέρω ότι δεν είναι κάτι αφύσικο να χάσεις ένα μπρέικ σε εκείνο το τρίτο σετ. Είναι απολύτως φυσιολογικό να σφίγγεις λίγο και να αγχώνεσαι, ειδικά όταν δεν έχεις ζήσει τέτοιες στιγμές για πολύ καιρό και δεν έχεις την ευκαιρία να “κλείσεις” αγώνες σαν τον σημερινό. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου σε εκείνα τα δύο τελευταία γκέιμ και να παίξω εξαιρετικό τένις, θα έλεγα και θαρραλέο τένις».

Για το χαμένο πρώτο σετ σχολίασε: «Ειλικρινά δεν ένιωσα ότι έπαιζα άσχημα σε εκείνο το πρώτο σετ. Ήμουν άτυχη με εκείνη τη μπάλα που βρήκε στο φιλέ στο γκέιμ του 2-2. Θα μπορούσα να προηγηθώ 3-2. Ξέρω ότι είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά με τέτοιες παίκτριες είναι ένας ή δύο πόντοι ανά σετ που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα πάντα. Είναι διαφορετικό να πας στο 3-2 μπροστά παρά στο 3-2 πίσω με μπρέικ. Οπότε συνέχιζα να λέω στον εαυτό μου ότι παίζω καλά. Ο Τομ μου το υπενθύμιζε συνεχώς, ότι έπαιζα πραγματικά πολύ καλά. Απλώς συνέχισα να κάνω το ίδιο. Νιώθω ότι απέναντι σε τέτοιες παίκτριες πρέπει να είσαι πολύ επιθετική, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σταθερή, και σήμερα αυτό λειτούργησε πολύ καλά».

Συγκρίνοντας αυτή τη μεγάλη νίκη με τις νίκες που πετύχαινε όταν προσπαθούσε να ανεβεί στo ranking στο παρελθόν, τόνισε: «Είναι αρκετά παρόμοιο, γιατί προσπαθώ να πετύχω τον ίδιο στόχο. Προσπαθώ, προφανώς, να επιστρέψω στην κορυφή. Νιώθω ότι ο μόνος τρόπος για να το κάνω είναι να νικήσω αυτές τις παίκτριες. Το ίδιο έκανα και όταν βρισκόμουν σε αντίστοιχη θέση στην κατάταξη πριν από λίγα χρόνια. Προφανώς τώρα με πολύ περισσότερη εμπειρία και πολύ περισσότερη, θα έλεγα, υπομονή. Να κατανοώ την κατάσταση και να κάνω υπομονή, αυτή είναι η λέξη. Να αποδέχεσαι ότι θα έρθει, απλώς δεν ξέρεις πότε θα έρθει».

Η Μαρία επανέλαβε και σήμερα στο court ότι πιστεύει στον εαυτό της. Από πού πηγάζει αυτή η αυτοπεποίθηση; «Νιώθω ότι χρειάζεται να έχεις κάτι ξεχωριστό για να είσαι πολύ καλή στο τένις και γενικά στον αθλητισμό. Όσοι δεν το έχουν ζήσει αυτό ή δεν βρίσκονται κοντά στο άθλημα τόσα χρόνια όπως εσείς, δεν έχουν δει τι απαιτείται για να είναι κάποιος πραγματικά πολύ καλός. Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις κάτι ιδιαίτερο μέσα σου για να πετύχεις κάτι μεγάλο. Νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι ξεχωριστό. Απλώς έπρεπε να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι ανήκω εκεί και ότι έχω δουλέψει σκληρά μέσα στο γήπεδο, στο γυμναστήριο. Πολύ περισσότερο χρόνο στο court, στις προπονήσεις, απ’ ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ένιωθα ότι ήταν απαραίτητο για να καλύψω τη διαφορά με αυτές τις παίκτριες. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι όσα δουλεύαμε τους τελευταίους μήνες με τον Τομ, σχεδόν έναν χρόνο, απέδωσαν σήμερα και αυτή την εβδομάδα».

Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Τομ Χίλ, που επέστρεψε στο πλευρό της πέρυσι. «Νιώθω ότι απλώς προσπαθήσαμε να εξελίξουμε το παιχνίδι μου. Όπως είπα, η υπομονή ήταν πολύ σημαντική και για τους δυο μας. Ξεκινήσαμε πέρυσι στη Μαδρίτη και θα ήταν ωραίο αν αυτό ερχόταν λίγο νωρίτερα, αν κατάφερνα να παίξω καλύτερο τένις πιο νωρίς μέσα στη σεζόν. Αλλά δεν μπορώ να παραπονεθώ· είναι πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπω τον εαυτό μου να παίζει όπως έπαιξα αυτή την εβδομάδα».