Σάκκαρη στο SDNA: «Είναι τεστ, αλλά έχω πίστη στον εαυτό μου»

To SDNA συζήτησε με τη Μαρία Σάκκαρη μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar TotalEnergies Open, εστιάζοντας στην αναμέτρηση-πρόκληση του επόμενου γύρου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Η προηγούμενη αναμέτρηση με τη Βαρβάρα Γκρατσέβα ήταν στο Roland Garros το 2024 και η Μαρία είχε γνωρίσει μια δύσκολη ήττα στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Τη ρωτήσαμε, λοιπόν, αρχικά αν είχε αυτό το παιχνίδι στο μυαλό της όταν μπήκε σήμερα στο court. «Όχι και τόσο, να σου είμαι ειλικρινής», απάντησε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. «Ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Ήταν στο χώμα και είχα πολλή πίεση και άγχος. Ήταν αυτή η περίοδος που δυσκολευόμουν πολύ μέσα στο γήπεδο. Και όλες αυτές οι παίκτριες θέλουν προσοχή. Η συγκεκριμένη είναι μια πολύ επικίνδυνη παίκτρια. Και πραγματικά ήταν ολόιδιο το σημερινό ματς με το ματς που έπαιξε με την Ρυμπάκινα στη Μελβούρνη. Ήτανε 3-1 πάνω, 15-40 πάνω σε αυτόν τον αγώνα. Και ξέρεις, κάποιες παίκτριες έχουν αυτό το μοτίβο, μπαίνουν στην παιχνίδι, τα δίνουν όλα και μετά όταν βλέπουν ότι η αντίπαλος είναι εκεί και επιμένει, τα παρατούν κάπως».

Έχει σημασία για εκείνη ότι ήταν ο πρώτος της προημιτελικός σε 1000άρι μετά από σχεδόν δύο χρόνια και η πρώτη φορά μετά από πέρυσι στη Μαδρίτη που πέτυχε τρεις νίκες σε κυρίως ταμπλό; «Σίγουρα, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε σταθερότητα πέρυσι, για πολύ καιρό. Ο προημιτελικός είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν μου λέει κάτι από την άποψη ότι κατάφερα κάτι. Σίγουρα ξέρω ότι έχει περάσει πολύς καιρός και μου αρέσει γιατί ξαναβάζω τον εαυτό μου σε μία θέση να αντιμετωπίσω παίκτριες όπως η Σβιόντεκ και η Κασάτκινα. Πιστεύω ότι αν συνεχίσω να παίζω καλά θα τις αντιμετωπίζω όλο και πιο συχνά».

Τώρα θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της κόντρα στην Ίγκα Σβιόντεκ, τη Νο.2 τενίστρια στον κόσμο, που έχει κερδίσει τη διοργάνωση τρεις φορές. «Είναι ένα τεστ, αλλά και να μην πάνε τα πράγματα όπως θέλω, σίγουρα δεν θα με ρίξει. Υποθετικά μιλώντας, αν χάσω θα εστιάσω περισσότερο στο τι πρέπει να δουλέψω ώστε να βελτιωθώ για να κερδίσω την επόμενη φορά, παρά στην ήττα. Έχουμε αλλάξει λίγο το mindset. Έχασα από την Αντρέβα και είδαμε ότι με δυσκόλεψαν 2-3 πράγματα, οπότε είπαμε να πάμε μια εβδομάδα στην Αθήνα, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Σίγουρα θα είναι ένα τεστ, αλλά έχω απόλυτη πίστη στον εαυτό μου, δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο να μην κερδίσω».

Η Μαρία θεωρεί ότι έχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι για να χτυπήσει παίκτριες, όπως η Ίγκα. «Πέρυσι έχασα 6-3, 6-2, αλλά θυμάμαι ότι το επίπεδο ήταν πάρα πολύ υψηλό και δεν έπαιζα ούτε στο ελάχιστο αυτό που παίζω τώρα. Ούτε το σερβίς μου ήταν το ίδιο, ούτε το παιχνίδι μου από την baseline, οπότε χωρίς να βάζω κάποια ιδιαίτερη πίεση στον εαυτό μου, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που έχω κάνει τα τρία τελευταία ματς και να δω πώς θα είναι εναντίον μιας τόσο καλής παίκτριας».