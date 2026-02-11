Σάκκαρη: «Ίσως να έχω και περισσότερο πάθος τώρα»

Σε δηλώσεις της μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar TotalEnergies Open, η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για τις συνθήκες στην Ντόχα, τις πιθανές αντιπάλους της στην οκτάδα, αλλά και τους στόχους που έχει σε αυτή τη φάση της καριέρας της. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Ξέρω ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω τον αέρα, αλλά το να ξεκινάς με τον αέρα και μετά να παίζεις δύο γκέιμ κόντρα στον αέρα είναι δύσκολο…», είπε η 30χρονη τενίστρια για τον αγώνα με τη Βαρβάρα Γκρατσέβα. «Εκείνη χτυπούσε και έπαιζε πολύ επιθετικά και αυτό ακριβώς περίμενα. Έπαιξε έναν πανομοιότυπο αγώνα απέναντι στη Ριμπάκινα στο Australian Open, ειδικά εκείνο το πρώτο σετ. Είδα πώς εξελίχθηκε εκείνος ο αγώνας και ήταν αρκετά παρόμοιος. Είναι πολύ καλή παίκτρια και όλες οι παίκτριες είναι επικίνδυνες, ειδικά όσο προχωρά το τουρνουά. Όλες έχουν αυτοπεποίθηση και εκείνη προέρχεται από το κολεγιακό τένις. Έχει παίξει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη με το πώς έπαιξα στο τάι μπρέικ, γιατί αυτό ήταν καθοριστικό».

Για τι; συνθήκες της Ντόχα, που δεν φαίνεται να την ενοχλούν γενικά, ανέφερε: «Μεγάλωσα παίζοντας στο Ηράκλειο, όπου φυσάει πάρα πολύ. Για εμάς αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με όσα ζήσαμε εκεί όλα αυτά τα χρόνια! Εδώ φυσάει πάντα πολύ. Θυμάμαι έναν αγώνα με την Τζες (Πεγκούλα) πριν από λίγα χρόνια. Φαινόμασταν σαν ερασιτέχνες, οπότε δεν ήταν ωραίο θέαμα. Μου αρέσει να παίζω εδώ και έχω καλά αποτελέσματα. Αυτή την εβδομάδα νιώθω καλά».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια τι της δίνει κίνητρο σε αυτή τη φάση της καριέρας της: «Ακόμα νιώθω αρκετά νέα. Νιώθω fit. Νιώθω ότι έχω κίνητρο. Νιώθω ότι έχω το ίδιο πάθος που είχα και πριν. Αν μη τι άλλο, ίσως και περισσότερο τώρα. Όταν πέφτεις στην κατάταξη, το μόνο που θέλεις είναι να επιστρέψεις εκεί που ήσουν. Αυτός είναι ο στόχος μου. Το λέω εδώ και πολλούς μήνες και εξακολουθώ να πιστεύω απόλυτα ότι μπορώ να τα καταφέρω».

Μίλησε και για τις πιθανές αντιπάλους της στον αυριανό προημιτελικό: «Η Ίγκα (Σβιόντεκ) είναι πολύ σταθερή, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ επιθετική. Κατευθύνει την μπάλα εξαιρετικά. Κινείται πολύ καλά στο γήπεδο. Δεν σου δίνει πολλά λάθη. Θα είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα. Παίξαμε πέρσι εδώ και το σκορ ήταν "εύκολο", αλλά ο αγώνας δεν ήταν εύκολος. Με την Ντάρια (Κασάτκινα) παίξαμε φέτος στην Αδελαΐδα και ήταν ένας πολύ κλειστός αγώνας. Είναι και οι δύο πολύ καλές παίκτριες. Η Ντάρια ήταν για πολλά χρόνια στο Top 10 και ήταν εκεί για κάποιο λόγο. Έχει αυτό το τένις μέσα της. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά αυτό ακριβώς περίμενα. Δεν είμαι seeded και είμαι στα προημιτελικά. Σίγουρα θα έπαιζα με με κάποια καλή παίκτρια».

Παίζει καλύτερα από ό,τι «δείχνει» το ranking της; «Πιθανότατα, ναι. Έχω προπονηθεί σκληρά. Ασχοληθήκαμε με κάποια πράγματα που θέλαμε να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε στην προπόνηση. Μετά την ήττα από την Αντρέεβα στη Μελβούρνη, είχαμε μία εβδομάδα προπόνησης στην Αθήνα, οπότε δουλέψαμε πολύ συγκεκριμένα πάνω σε όσα δεν έκανα καλά στην Αυστραλία. Αυτό βοήθησε πολύ. Επίσης, περιορίσαμε λίγο τα τουρνουά. Δεν κυνηγάμε πραγματικά βαθμούς. Είναι τρελό, πέρσι έπαιξα επτά τουρνουά κυνηγώντας βαθμούς. Και πήρα μηδέν βαθμούς από αυτά τα επτά τουρνουά! Φέτος είπαμε ως εδώ, δεν είμαι 20 χρονών. Νιώθω καλά και είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, όμως θα είμαστε πιο επιλεκτικοί με τα τουρνουά που θα παίζω».

Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το τι ζητάει αυτή τη στιγμή από τον εαυτό της: «Προφανώς, το να βελτιώνομαι. Αυτός είναι πάντα ο στόχος ενός τενίστα. Πάντα κοιτάς πώς έπαιξες το καλύτερό σου τένις και προσπαθείς να το ξαναφτάσεις. Ταυτόχρονα, όμως, σκέφτεσαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα τώρα, γιατί όλες παίζουν καλύτερα. Δούλεψα πολύ στο σερβίς μου. Νομίζω ότι τα στατιστικά μου είναι πολύ καλά φέτος. Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο όταν αντιμετωπίζεις όλες αυτές τις καλές παίκτριες. Ουσιαστικά, προσπαθώ να γίνω η παίκτρια που ήμουν πριν, αλλά σίγουρα μια βελτιωμένη εκδοχή. Ένας από τους λόγους που πέρσι δεν έπαιξα στη Γουχάν ήταν επειδή άλλαξα το forehand και το σερβίς μου. Οπότε είπαμε ότι δεν είμαι έτοιμη να αγωνιστώ! Έμεινα εκεί μία επιπλέον εβδομάδα χωρίς να παίξω. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ωφέλιμο».