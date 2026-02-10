Σάκκαρη στο SDNA: «Να ακολουθώ αυτά που έχουμε δουλέψει»

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στο SDNA για τη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τζάσμιν Παολίνι στην Ντόχα, αλλά και για τη σημασία που έχει η εμπειρία της στο tour. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Αρχικά τη ρωτήσαμε πόση σημαντική είναι για την ψυχολογία της η νίκη σε βάρος μιας παίκτριας της πρώτης δεκάδας. «Έχει σημασία, αλλά είναι και λίγο μια νίκη σαν όλες τις άλλες», απάντησε η 30χρονη τενίστρια. «Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πάντα εκεί, αυτό δεν αλλάζει, παρόλο που εκείνη μπορεί να έχει μονοψήφιο αριθμό δίπλα στο όνομά της και κάποια άλλη όχι. Το θέμα είναι πόσο καλά μπορώ να παίξω εγώ και πόσο καλά μπορώ να ακολουθήσω αυτό που έχουμε δουλέψει με τον Τομ (Χιλ). Αυτό που λέγαμε και χθες… Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι ευκαιρίες είναι λιγότερες με αυτές τις παίκτριες. Κάποιες φορές είναι λίγο περισσότερες, όπως σήμερα με την Παολίνι. Δηλαδή, μου έδωσε ευκαιρίες, αν και εγώ έπρεπε να παίξω όντως πολύ καλά».

Για άλλη μια μέρα, η Μαρία έδειξε χαρακτήρα στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, δηλαδή όταν την απείλησε με μπρέικ η Παολίνι, τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σετ. «Αν ξέρεις ότι έχεις ευκαιρίες για να κάνεις μπρέικ, ότι έχεις το παιχνίδι σου και τη βάση σου, νομίζω ότι ανησυχείς λιγότερο. Θεωρώ ότι επειδή έβλεπα ότι μπορούσα να κάνω μπρέικ αρκετές φορές, ανησυχούσα λιγότερο στο σερβίς μου. Απλά έπαιξα το παιχνίδι μου και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω».

Έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση on court, συγκριτικά με την εποχή που ήταν στο Top 10; «Είμαι πιο έμπειρη, θα έλεγα. Η αυτοπεποίθηση έρχεται και φεύγει. Προφανώς μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα από ό,τι αισθανόμουν στην Αυστραλία. Η αυτοπεποίθηση, όμως, είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό. Πιστεύω ότι τώρα έχω μεγαλύτερη εμπειρία και ίσως μεγαλύτερη ευχέρεια στο να μπορώ να αντιμετωπίσω την κάθε κατάσταση. Και ξέρω ότι όταν έρχεται αυτή η στιγμή που νιώθεις αυτοπεποίθηση, γνωρίζεις ότι είναι πολύ εύκολο να φύγει και πολύ δύσκολο να κρατηθεί. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας και ωριμάζοντας και στον τρόπο που παίζω, το ένα φέρνει το άλλο».

Χωρίς να έχει κάνει ακόμα τη μεγάλη πορεία (είναι, άλλωστε, πολύ νωρίς), η Μαρία έχει ήδη πετύχει νίκες που έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση. «Δεν έχει φανεί ακόμα κάτι στη βαθμολογία, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι τόσο μεγάλη η σεζόν που αν συνεχίσω να παίζω έτσι, μπορεί να είναι αυτήν την εβδομάδα, μπορεί να είναι την επόμενη, μπορεί να είναι σε τρεις μήνες ή έξι μήνες. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι μια εβδομάδα θα κάνεις ένα μεγάλο άλμα στην βαθμολογία, μετά με μια άλλη καλή εβδομάδα κάνεις το μεγαλύτερο, μετά αρχίζεις να αισθάνεσαι καλά. Aυτό συζητούσα σήμερα το πρωί με τον Καρίμ Αλάμι, τον διευθυντή του ανδρικού τουρνουά, που ήταν παλιά στο Top 25. Και μου είπε "εγώ θυμάμαι τις καλές μου χρονιές έπαιζα τρία, τέσσερα καλά τουρνουά"».

Και κατέληξε: «Αν βγάλεις εκτός τους πολύ πολύ καλούς παίκτες, για να φτάσεις ψηλά και να φτάσεις εκεί που θες, δεν είναι πάρα πολλές οι εβδομάδες που πρέπει να παίξεις καλά. Μετά, όταν αρχίζεις και παίζεις καλά, έρχεται και η σταθερότητα. Αρχίζεις και παίζεις πιο εύκολα προημιτελικούς, τελικούς, έχεις κάποια μπάι, έχεις καλύτερες κληρώσεις, οπότε όσο πιο ψηλά φτάνεις, τόσο πιο στρωμένα σου έρχονται τα πράγματα».

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει αύριο (11/2) κόντρα στη Βαρβάρα Γκρατσέβα μια θέση στα προημιτελικά της