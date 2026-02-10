Mε Γκρατσέβα στον τρίτο γύρο η Σάκκαρη

Τη Βαρβάρα Γκρατσέβα θα αντιμετωπίσει αύριο (11/2) η Μαρία Σάκκαρη στη φάση των «16» του Qatar TotalEnergies Open. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Αν και έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ, η 25χρονη Γαλλίδα (Νο.73) έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός τη Λίντα Νόσκοβα (Νο.12), επικρατώντας με 6-2, 2-5, 7-5.

Γκρατσέβα και Σάκκαρη έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές στο tour και η Ελληνίδα τενίστρια προηγείται με 2-1 στο head to head. Η Γαλλίδα, πάντως, είχε υποχρεώσει τη Μαρία σε οδυνηρή ήττα στα τρία σετ (3-6, 6-4, 6-3) στον πρώτο γύρο του Roland Garros το 2024.

Την ίδια χρονιά η Σάκκαρη είχε πάρει εύκολη νίκη στη Ρώμη (6-2, 6-2), ενώ κάτι ανάλογο είχε γίνει και το 2023 στο Λινζ της Αυστρίας (6-4, 6-2).

Όποια παίκτρια περάσει στα προημιτελικά. λογικά θα πέσει πάνω στην Ίγκα Σβιόντεκ!