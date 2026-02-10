Tέταρτη σερί ήττα στην Ντόχα η Γκοφ! (vids)

«Έπεσε» για άλλα μια φορά στο πρώτο της εμπόδιο στο Qatar TotalEnergies Open η Κόκο Γκοφ!

Η 21χρονη Αμερικανίδα, Νο.5 στον κόσμο, ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από την lucky loser Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο (No.57) και έχασε την τρίτη διαδοχική πρεμιέρα της στην Ντόχα! Μέχρι σήμερα, μάλιστα, είχε τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με την Ιταλίδα, χωρίς απώλεια σετ.

Είναι, λοιπόν, η τέταρτη σερί ήττα της στο Κατάρ και ήρθε λίγο μετά τον απογοητευτικό αποκλεισμό της από το Australian Open, όπου πραγματικά «παραδόθηκε» στην Ελίνα Σβιτολίνα.

Ο επόμενος σταθμός για τη νεαρή τενίστρια είναι το Ντουμπάι, ενώ η Κοτσιαρέτο θα μονομαχήσει με την Αν Λi για μια θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης. Μεγάλη ευκαιρία και για τις δύο!

Στη φάση των «16» πέρασε και η περσινή φιναλίστ Γέλενα Οσταπένκο και αυτή τη φορά το έκανε... με στυλ! Η νικήτρια του Roland Garros 2017 άφησε εκτός με 6-4, 6-2 την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο.10) και θα παίξει στον τρίτο γύρο με μια εκ των Κατερίνα Σινιάκοβα, Καμίλα Οσόριο.