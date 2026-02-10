Μεσημέρι Τετάρτης ξεκινάει στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

Μετά την «προπόνηση» του Davis Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στο tour και ο πρώτος του σταθμός είναι το indoor τουρνουά του Ρότερνταμ (ATP 500).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.32) θα κάνει αύριο (11/2) περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6) πρεμιέρα στη διοργάνωση και αντίπαλός του είναι ο Αρτούρ Ριιντερκνές, Νο.28 στον κόσμο. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που οι δύο παίκτες θα τεθούν αντιμέτωποι.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», θα βρει εκεί έναν «γηπεδούχο», τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Αύριο ξεκινούν την πορεία τους και οι Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Σταν Βαβρίνκα.

Centre Court (12.00)

Βούκιτς-Βαβρίνκα

Τσιτσιπάς-Ριντερκνές

(όχι πριν τις 15.30)

Χούρκατς-Μπούμπλικ

(όχι πριν τις 20.30)

Πόπιριν-Αλιασίμ

Αλίς-Γκρίκσπορ ή Περικάρ