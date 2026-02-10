«Λάμπει» στην Ντόχα η Σάκκαρη! (vid)

Σε εξαιρετική κατάσταση η Μαρία Σάκκαρη, πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Τζάσμιν Παολίνι σε straight sets και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Qatar TotalEnergies Open (WTA 1000)! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) λύγισε με 6-4, 6-2 την 30χρονη Ιταλίδα (Νο.8) σε 83 λεπτά και πέτυχε την πρώτη Top 10 νίκη της για τη νέα σεζόν! Για την ακρίβεια, ήταν η πρώτη Top 10 νίκη της μετά τον Μάιο του 2025, όταν είχε ξεπεράσει ξανά το εμπόδιο της Παολίνι.

Η Μαρία έχει τώρα στην Ντόχα δύο νίκες χωρίς απώλεια σετ και θα διεκδικήσει αύριο (11/2) την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα σε μια εκ των Λίντα Νόσκοβα, Βαρβάρα Γκρατσέβα.

Υπήρχαν μηνύματα από το ξεκίνημα της σεζόν ότι θα βλέπαμε φέτος μια... άλλη Μαρία, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αρχίζει να θυμίζει σιγά-σιγά την παίκτρια που είχε... ριζώσει στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Είναι ακόμα μακριά από εκεί, όμως σίγουρα βρίσκεται στον σωστό δρόμο και τέτοιες νίκες, εκτός όλων των άλλων, θα της δώσουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. «Θα είναι μια καλή χρονιά», επαναλαμβάνει συνέχεια η ίδια από την αρχή του 2026 και δεν το λέει... στην τύχη!

Ήδη έχει πετύχει τρεις μεγάλες νίκες (Οσάκα, Ραντουκάνου, Παολίνι) και, το κυριότερο, παίζει με πολύ μεγάλη σιγουριά, εμπιστεύεται τα χτυπήματά της, το σερβίς της, και δεν χάνει την αυτοκυριαρχία της, ακόμα και όταν στριμώχνεται από την αντίπαλο. Συνέβη χθες από τη Σονμέζ, συνέβη και σήμερα από την Παολίνι, ωστόσο η Μαρία δεν βγήκε από την πορεία της και προχωράει με σταθερά βήματα στο πρώτο 1000άρι της φετινής σεζόν.

Είναι, άλλωστε, αποδεδειγμένα μια διοργάνωση που της ταιριάζει, καθώς έχει φτάσει δύο φορές ως τα ημιτελικά (2022, 2023).

Η Σάκκαρη «χτύπησε» το δεύτερο σερβίς της Παολίνι από την αρχή του αγώνα και πέτυχε το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, μετά από ένα χαμένο μπρέικ πόιντ στο πρώτο.

Έχασε, όμως, αμέσως το δικό της σερβίς και η Ιταλίδα άρχισε να βρίσκει ρυθμό, απειλώντας και με μπρέικ στο έκτο γκέιμ. Η Μαρία έμεινε όρθια και έσπασε εκείνη το σερβίς της αντιπάλου της στο 4-4, για να καθαρίσει στη συνέχεια το σετ κρατώντας με μηδέν.

Πίεσε άμεσα και στο δεύτερο σετ, όπου πήρε σημαντικό προβάδισμα με 2-1, εκνευρίζοντας παράλληλα την δύο φορές φιναλίστ σε Grand Slam. Κλειδί για την εξέλιξη του ματς, πάντως, ήταν τα δύο μπρέικ πόιντ της Παολίνι που έσωσε στο επόμενο γκέιμ, για να περάσει μπροστά με 3-1.

Πέτυχε και δεύτερο μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (5-2) και εκμεταλλευόμενη το πρώτο ματς πόιντ της στη συνέχεια, έκλεισε πανηγυρικά τον αγώνα!

Ο δρόμος, φυσικά, δεν είναι ορθάνοιχτος στο Κατάρ, αλλά η Μαρία έχει τις δυνατότητες, έχει το παιχνίδι να πάει μακριά, ακόμα και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις κορυφαίες παίκτριες στον κόσμο.