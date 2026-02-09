To μεσημέρι της Τρίτης η μονομαχία της Σάκκαρη με την Παολίνι

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει αύριο (10/2) στο court για να διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των «16» του Qatar TotalEnergies Open (WTA 1000).

Και έχει μπροστά της ένα πολύ υψηλό εμπόδιο, την Τζάσμιν Παολίνι, που βρίσκεται στο Νο.8 του κόσμου.

Ο αγώνας αυτός θα ανοίξει το πρόγραμμα στο Grandstand 2 και θα αρχίσει στις 12.30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6.

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές στο tour και έχουν από δύο νίκες.

Όποια περάσει στον τρίτο γύρο, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Λίντα Νόσκοβα και τη Βαρβάρα Γκρατσέβα.

Αύριο κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση οι Ίγκα Σβιόντεκ, Έλενα Ριμπάκινα και Κόκο Γκοφ.

Centre Court (15.00)

Koτσιαρέτο-Γκοφ

Σβιόντεκ-Τζεν

(όχι πριν τις 18.00)

Γουάνγκ-Ριμπάκινα

Ναβάρο-Καλίνσκαγια