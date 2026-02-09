Μικρή άνοδος για Τσιτσιπά στο ranking

O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έπαιξε στο tour αυτή την εβδομάδα λόγω Davis Cup, όμως ανέβηκε ένα σκαλί στην παγκόσμια κατάταξη.

Έτσι, βρίσκεται τώρα στο Νο.32 του κόσμου και θα προσπαθήσει να βελτιώσει τώρα τη θέση του, με μια καλή πορεία στο Ρότερνταμ.

Στην κορυφή, φυσικά, και με μεγάλη διαφορά από τον Γιάνικ Σίνερ, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Κάρλος Αλκαράθ, που αναμένεται να επιστρέψει στο tour την άλλη εβδομάδα στην Ντόχα.

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη, που κάνει σήμερα κόντρα στη Ζεϊνέπ Σονμέζ πρεμιέρα στο Κατάρ, έχασε τρεις θέσεις και είναι στο Νο.52 του κόσμου.

Εκτός Top 10 βγήκε η Μπελίντα Μπέντσιτς, που υπερασπιζόταν τον τίτλο στο Άμπου Ντάμπι και δεν κατάφερε να αγωνιστεί, ενώ στην πρώτη δεκάδα επέστρεψε η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο.10), μια θέση πίσω από την Ελίνα Σβιτολίνα (+1).