Απόγευμα Δευτέρας ξεκινάει η Σάκκαρη στο Κατάρ

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει αύριο (9/2) πρεμιέρα στο Qatar TotalEnergies Open, στο πρώτο 1000άρι της σεζόν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.49) θα αναμετρηθεί με την Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο.79) από την Τουρκία στο κεντρικό court και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 15.30-16.00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 6.

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και έχουν από μία νίκη: η Σονμέζ επικράτησε με 7-5, 6-2 πέρυσι στη Μέριδα και λίγους μήνες μετά η Μαρία πήρε... ρεβάνς στο Τόκιο (7-5, 6-3).

H 23χρονη Τουρκάλα ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν, καθώς μπήκε μέσω προκριματικών στο Australian Open και κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των «32». Στον πρώτο γύρο, μάλιστα, νίκησε την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Όποια παίκτρια περάσει στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί την Τζάσμιν Παολίνι.

Αύριο ξεκινάει την πορεία της και η κάτοχος του τίτλου Αμάντα Ανισιμόβα, ενώ την αυλαία στο Centre Court κλείνει η Μίρα Αντρέεβα.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court:

14.00

Ιάλα-Βαλέντοβα

Σάκκαρη-Σονμέζ

όχι πριν τις 17.00

Ανισιμόβα-Πλίσκοβα ή Σιέρα

Αντρέεβα-Καρτάλ ή Λινέτ