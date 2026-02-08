Έτοιμη για την πρεμιέρα της στην Ντόχα η Σάκκαρη (pics)

Η Μαρία Σάκκαρη επανέρχεται στα γήπεδα μετά το Australian Open και ο πρώτος της σταθμός είναι το Κατάρ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα ξεκινήσει αύριο (9/2) την προσπάθειά της στο Qatar TotalEnergies Open (WTA 1000) και η πρώτη αντίπαλός της είναι η Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία.

«Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η κλήρωση, όμως όταν είσαι unseeded είναι αναμενόμενο», είπε στο SDNA η Μαρία. «Έπαιξε καλά (η Σονμέζ) τώρα στην Αυστραλία, μπορεί να μην είναι μια παίκτρια που έχει πολλά όπλα, ωστόσο πάντα παίζει με ψυχή της, παλεύει και αυτό πολλές φορές μπορεί να σε πάει μακριά. Θεωρώ ότι αν παίξω εγώ το παιχνίδι μου και κάνω αυτό που έχω ξεκινήσει και κάνω από την αρχή της σεζόν, θα δώσω ουσιαστικά την καλύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου για να κερδίσω».

H 30χρονη τενίστρια έχει φτάσει ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης δύο φορές και γενικά είναι ένα τουρνουά στο οποίο έχει πετύχει σημαντικές νίκες. «Σίγουρα μου ταιριάζουν περισσότερο οι συνθήκες συγκριτικά με το Ντουμπάι και γι' αυτό και τα αποτελέσματά μου είναι πολύ καλύτερα εδώ από ό,τι εκεί», εξηγεί. «Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ γιατί είναι μέρος στο οποίο έχω καλές αναμνήσεις, έχω παίξει καλό τένις, έχω κερδίσει σπουδαίες παίκτριες».

Η ήττα στον δεύτερο γύρο του Australian Open δεν χάλασε την εξαιρετική διάθεση με την οποία ξεκίνησε τη σεζόν η Μαρία: «Αισθάνομαι καλά και συνεχίζω να πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Ή, τουλάχιστον αυτό το σκεπτικό έχω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε δουλέψει σωστά, δουλεύουμε στα σωστά πράγματα. Υπάρχουν πολλά τουρνουά μπροστά μας για να πάω καλά και μία εβδομάδα μπορεί να αλλάξει όλη τη σεζόν».

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησής της στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, η Σάκκαρη αφιέρωσε επιπλέον χρόνο στο σερβίς της.

