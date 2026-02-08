Ξεκαθαρίζουν όλα απόψε στο Φάληρο

H ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη από τον Ροντρίγκο Πατσέκο έχει περιπλέξει σε έναν βαθμό τα σχέδια της εθνικής στο Davis Cup.

Ελλάδα και Μεξικό είναι στο 1-1, κάτι που σημαίνει ότι το διπλό θα κρίνει πολλά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο World Group I.

Σύμφωνα με τις αρχικές συνθέσεις, Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στις 17.00 και θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Eρνάντες/Πατσέκο, για να βάλουν την Ελλάδα στη θέση του οδηγού.

Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση των Νο.1, Τσιτσιπάς εναντίον Πατσέκο, ενώ η αυλαία θα κλείσει με το ματς Σακελλαρίδης-Μαγαδάν (αν το σκορ είναι στο 2-2).

Η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες, θα διεκδικήσει τον Σεπτέμβριο την είσοδό της στους qualifiers του 2027.

Οι αγώνες με το Μεξικό, που διεξάγονται στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου, καλύπτονται τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 6.