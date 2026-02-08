Τσιτσιπάς: «Έγιναν κάποια πράγματα, προτιμώ να τα κρατήσω για το τέλος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε ότι κάτι... τον χάλασε στον αγώνα του με τον Άλαν Μαγαδάν, αλλά προς το παρόν δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο...

«Δεν έχω πολλά να πω», ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας σε συνέντευξη τύπου μετά το ματς. «Είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που τελείωσε το τάι μπρέικ. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές μέσα στον αγώνα όπου ένιωθα λίγο “χαλασμένος” με κάποια πράγματα, αλλά βρήκα τελικά την άκρη».

Όταν ρωτήθηκε τι δεν πήγε καλά, παρενέβη ο Απόστολος Τσιτσιπάς: «Μα συγγνώμη, κερδίσαμε τον αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι, γίνονται κάποια πράγματα στα οποία ο αθλητής βρήκε λύσεις και κέρδισε τον αγώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις»...

Ο Στεφ πήρε ξανά τον λόγο και είπε: «Θα τα συζητήσουμε όλα μετά το tie. Έγιναν κάποια πράγματα, αλλά προτιμώ να τα κρατήσω για το τέλος».

Για την υποστήριξη του κόσμου ο Τσιτσιπάς δήλωσε: «Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Ο κόσμος μπήκε πάρα πολύ στο παιχνίδι, προς το τέλος του τάι μπρέικ. Νομίζω ότι μπήκε τη στιγμή που έπρεπε να μπει και με την υποστήριξή του με βοήθησε πολύ. Ο κόσμος είχε καιρό να δει τένις και καταλαβαίνω ότι μαθαίνει πώς είναι η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια στο Davis Cup, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα δούμε γήπεδα να γεμίζουν και με πιο Davis Cup ατμόσφαιρα όπως γίνεται για παράδειγμα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, μπορείτε να δείτε μόνοι σας πώς είναι οι φίλαθλοι σε αυτές τις χώρες».

Ο Απόστολος, από την πλευρά του, είπε: «Απλά θέλω να καλέσω τον κόσμο αύριο να μας στηρίξει, όπως έκανε σήμερα. Αυτά τα παιδιά δεν παίζουν μόνο για τους εαυτούς τους, παίζουν και τον κόσμο που τους στηρίζει. Αναμένουμε και αύριο τον κόσμο να έρθει».