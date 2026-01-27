Ακόμα πιο κοντά στο όνειρο ο Αλκαράθ! (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο του «γηπεδούχου» Άλεξ Ντε Μινόρ στα τρία σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Ασταμάτητος ο 22χρονος Ισπανός (Νο.1), επικράτησε του 26χρονου Αυστραλού (Νο.6) με 7-5, 6-2, 6-1 σε 2 ώρες και 15 λεπτά και θα αναμετρηθεί στην τετράδα με τον Σάσα Ζβέρεφ, που νωρίτερα απέκλεισε τον Λέρνερ Τιέν.

Ο Κάρλος είναι ο δεύτερος νεότερος τενίστας (μετά τον Ράφα Ναδάλ) στην Open Era που συμπληρώνει δέκα ημιτελικούς major (σε 20 συμμετοχές) και είναι πλέον δύο νίκες μακριά από το όνειρο: το Career Grand Slam!

Για να τα καταφέρει πρέπει να «λάμψει» στο λιγότερο επιτυχημένο του σλαμ και ήδη έγινε ένα σημαντικό βήμα, καθώς λύγισε για πρώτη φορά παίκτη του Top 10 στη Μελβούρνη (1-3 το ρεκόρ του)!

Γενικώς, πάντως, δεν έχει ιδιαίτερα θέματα απέναντι στον Ντε Μινόρ, τον οποίο έχει νικήσει έξι φορές σε ισάριθμους αγώνες, με απώλεια μόνο δύο σετ.

Ο Αυστραλός έδωσε σήμερα μεγάλη μάχη και αποθεώθηκε από τον κόσμο, αλλά απλά δεν μπορεί να «χτυπήσει» την κορυφή, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει.

Τα πράγματα, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικά κόντρα στον Ζβέρεφ, με τον οποίο το head to head είναι στο 6-6. Ο 28χρονος Γερμανός, μάλιστα, τον είχε νικήσει και πριν από δύο χρόνια στη Rod Laver Arena.

Ο αγώνας αυτός θα γίνει την Παρασκευή (30/1), όπως και ο άλλος ημιτελικός που θα προκύψει από τα ματς Μουζέτι-Τζόκοβιτς και Σέλτον Σίνερ, τα οποία θα γίνουν αύριο (28/1).