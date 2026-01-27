Με επίδειξη δύναμης στην τετράδα η Σβιτολίνα (vid)

Η Ελίνα Σβιτολίνα συνέτριψε την Κόκο Γκοφ και πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Australian Open.

Σε φανταστική κατάσταση η 31χρονη Ουκρανή (Νο.12), «ισοπέδωσε» την 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.3) με 6-1, 6-2 σε μόλις 59 λεπτά (!) και έχει πολύ μεγάλο ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα στην τετράδα της διοργάνωσης.

Συνολικά μετράει πλέον τέσσερις ημιτελικούς Grand Slam και θα προσπαθήσει να φτάσει σε τελικό για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Mε την πορεία της στη Μελβούρνη, μάλιστα, έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Κόντρα στη Σαμπαλένκα, πάντως, δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά, αφού σε έξι συναντήσεις έχει μόλις μία νίκη.

Σε αυτή τη φάση της καριέρας της, ωστόσο, φαίνεται ικανή για όλα, ακόμα και να κάνει την υπέρβαση και να σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής της!