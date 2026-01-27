Πρώτος στα ημιτελικά ο Ζβέρεφ (vid)

Ο Σάσα Ζβέρεφ σταμάτησε την εξαιρετική πορεία του Λέρνερ Τιέν στη Μελβούρνη και προκρίθηκε στο δέκατο Grand Slam ημιτελικό του.

Σερβίροντας 24 άσους, ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο λύγισε τον 20χρονο Αμερικανό (Νο.25) με 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) σε 3 ώρες και 11 λεπτά και θα περιμένει στην τετράδα του Australian Open τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ήταν μια πολύ αποφασιστική εμφάνιση από τον περσινό φιναλίστ, που κατάφερε να σώσει σετ πόιντ του αντιπάλου του στο 5-6 του τέταρτου σετ (χάρη στο σερβίς του) και να αποφύγει τα... μπλεξίματα!

Μετά το τέλος του αγώνα, πάντως, έπλεξε το εγκώμιο του Τιέν: «Ο Λέρνερ έπαιζε απίστευτα από τη βασική γραμμή. Δεν νομίζω ότι έχω παίξει με κάποιον που παίζει τόσο καλά από τη βάση για πολύ, πολύ καιρό. Δεν ξέρω τι έκανε ο Μάικλ Τσανγκ στην offseason, αλλά ο τρόπος που παίζει είναι απίστευτος. Πιθανότατα δεν θα είχα κερδίσει σήμερα χωρίς τους 20 άσους μου. Προφανώς είμαι πολύ χαρούμενος με το σερβίς μου. Γενικά είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στα ημιτελικά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας έγινε κάτω από κλειστή οροφή λόγω του καύσωνα στη Μελβούρνη, που έχει αναγκάσει τους διοργανωτές να διακόψουν το πρόγραμμα στα εξωτερικά γήπεδα. Η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου!