Έκοψε τη φόρα της Γιόβιτς και πέρασε στα ημιτελικά η Σαμπαλένκα (vid)

Πρόλαβε το... 40άρι στη Μελβούρνη η Αρίνα Σαμπαλένκα και με τη straight sets νίκη της επί της Ίβα Γιόβιτς πέρασε στα ημιτελικά του Australian Open για τέταρτη σερί χρονιά.

Λίγο πριν κλείσει η οροφή της Rod Laver Arena λόγω του καύσωνα (η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 45 βαθμούς!), η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση (30 winners-17 αβίαστα) και πήρε τη νίκη σε βάρος της 18χρονης Αμερικανίδας (Νο.27) με 6-3, 6-0.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα μετράει πλέον έξι σερί Grand Slam ημιτελικούς (14 συνολικά) και πάει φουλ για τον πέμπτο major τίτλο της - τον τρίτο στη Μελβούρνη.

Χωρίς αμφιβολία, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στην αυστραλιανή πόλη, όπου έχει κερδίσει 25 από τους τελευταίους 26 αγώνες της! Έχασε μόνο πέρυσι στον τελικό από την Μάντισον Κις.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι ανεβαίνει ο πήχης στα ημιτελικά, καθώς θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Kόκο Γκοφ και την Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Γιόβιτς, από την άλλη, ολοκληρώνει την πορεία της στη διοργάνωση, όμως έπαιξε στον πρώτο της major προημιτελικό και άφησε πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον!