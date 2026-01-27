Έκοψε τη φόρα της Γιόβιτς και πέρασε στα ημιτελικά η Σαμπαλένκα (vid)

Λίγο πριν κλείσει η οροφή της Rod Laver Arena λόγω του καύσωνα (η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 45 βαθμούς!), η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση (30 winners-17 αβίαστα) και πήρε τη νίκη σε βάρος της 18χρονης Αμερικανίδας (Νο.27) με 6-3, 6-0.
Η 27χρονη Λευκορωσίδα μετράει πλέον έξι σερί Grand Slam ημιτελικούς (14 συνολικά) και πάει φουλ για τον πέμπτο major τίτλο της - τον τρίτο στη Μελβούρνη.
Χωρίς αμφιβολία, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στην αυστραλιανή πόλη, όπου έχει κερδίσει 25 από τους τελευταίους 26 αγώνες της! Έχασε μόνο πέρυσι στον τελικό από την Μάντισον Κις.
Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι ανεβαίνει ο πήχης στα ημιτελικά, καθώς θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Kόκο Γκοφ και την Ελίνα Σβιτολίνα.
Η Γιόβιτς, από την άλλη, ολοκληρώνει την πορεία της στη διοργάνωση, όμως έπαιξε στον πρώτο της major προημιτελικό και άφησε πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον!
Another milestone ticked off in Melbourne ✅— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026
Aryna Sabalenka defeats Jovic 6-3 6-0 to reach her fourth consecutive #AusOpen semifinal and a 14th career Grand Slam semifinal.#AO26 pic.twitter.com/aub0R11ekI