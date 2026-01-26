Ήττα και στο διπλό για τον Γελαδάρη

O Oδυσσέας Γελαδάρης και ο παρτενέρ του Ντουνγκαμίλι Ραγκουίν από την Μποτσουάνα πάλεψαν σκληρά στο διπλό του Australian Open, αλλά ηττήθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ.

Τα δύο αγόρια έχασαν με 6-7(5), 6-3, 10-8 από τους Αμερικανούς Κίτον Χανς/Τάνισκ Κοντούρι (Νο.4 του ταμπλό) και έτσι ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις του 17χρονου Έλληνα στο πρώτο του Grand Slam.

Το θετικό, πάντως, είναι ότι σήμερα φάνηκε να απολαμβάνει να παιχνίδι, σε αντίθεση με το ματς του μονού όπου κατέβηκε αγχωμένος και δεν μπόρεσε να ευχαριστηθεί την εμπειρία!

Όπως και να έχει πήρε πολλά από αυτό το ταξίδι στη Μελβούρνη και είναι βέβαιο ότι στην επόμενη παρουσία του σε major (ενδεχομένως στο Roland Garros), θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση!