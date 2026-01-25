Το έκανε ξανά ο Τιέν! (vids)

Όπως και πέρυσι, ο Λέρνερ Τιέν νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στη Μελβούρνη και αυτή τη φορά πέρασε και στον πρώτο του major προημιτελικό!

Για την ακρίβεια, ο 20χρονος Αμερικανός δεν νίκησε απλά τον τρεις φορές φιναλίστ του Australian Open. Τον διέλυσε με 6-4, 6-0, 6-3 σε 1 ώρα και 40 λεπτά και, μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο «κουλούρι» για τον Ρώσο μετά από 125 αγώνες σε Grand Slams!

Ο νεαρός τενίστας προηγείται πλέον στο head to head με 3-1 και θα παίξει στην οκτάδα με τον εξαιρετικό (και φέτος) στη Μελβούρνη Σάσα Ζβέρεφ, που απέκλεισε με 6-2, 6-4, 6-4 τον Φραν Σερούντολο και πέρασε στα προημιτελικά για τρίτη σερί χρονιά.

Στους «8» προκρίθηκε, τέλος, και ο αγαπημένος του κοινού Άλεξ Ντε Μινόρ, που έβαλε φρένο στον φορμαρισμένο Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 6-4, 6-1, 6-1. Τώρα, βέβαια, ο 26χρονος Αυστραλός πέφτει πάνω στον Κάρλος Αλκαράθ, που ψάχνει στη Μελβούρνη το Career Grand Slam.

Και θα προσπαθήσει να πετύχει την πρώτη του νίκη σε βάρος του Ισπανού, που προηγείται στο head to head με 5-0.