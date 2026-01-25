Περιμένει μήνυμα από τον Τζόκοβιτς η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα θέλει να παίξει μεικτό διπλό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά... πέταξε το μπαλάκι στον Σέρβο σούπερ σταρ.

«Ίσως να παίξουμε στο US Open φέτος», είπε μετά τη νίκη της επί της Βικτόρια Εμπόκο στον τέταρτο γύρο του Australian Open. «Δηλαδή, εγώ ακόμα περιμένω. Ουσιαστικά μου το ανέφερε πολύ διστακτικά στο US Open πέρσι. Ακόμα περιμένω εκείνο το μεγάλο μήνυμα από εκείνον, όπου θα μου έλεγε πόσο θα ήθελε να παίξει μαζί μου, ότι είμαι η παρτενέρ των ονείρων του. Οπότε ακόμα περιμένω το μήνυμα. Δεν ήρθε ποτέ. Δεν ξέρω. Ίσως τελικά να μην παίξουμε».

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, δύο φορές νικήτρια του Australian Open, θα παίξει στα προημιτελικά με την 18χρονη Ίβα Γιοβιτς.