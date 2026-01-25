Συνεχίζει δυνατά η Γκοφ (vid)

Η Κόκο Γκοφ έχασε για πρώτη φορά σετ από την Καρολίνα Μούχοβα, όμως πήρε τη νίκη και το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Australian Open.

H 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.3) υπέταξε την χαρισματική Τσέχα (Νο.19) με 6-1, 3-6, 6-3 και θα περιμένει στην οκτάδα τη νικήτρια του μεγάλου ματς ανάμεσα στην Ελίνα Σβιτολίνα και τη Μίρα Αντρέεβα.

Μετά την άνετη επικράτηση στο πρώτο σετ, η νεαρή τενίστρια πέρασε αρκετές δύσκολες στιγμές και παιδεύτηκε για να κλείσει τον αγώνα, όμως τα κατάφερε στο τέταρτο ματς πόιντ της.

H Kόκο έχει τώρα ρεκόρ 5-0 σε βάρος της Μούχοβα και το φοβερό είναι ότι σε όλες τις προηγούμενες νίκες της (Σινσινάτι, US Open 2023, Πεκίνο 2024, United Cup 2025), στη συνέχεια κατέκτησε και τίτλο! Λέτε να κρατήσει η παράδοση;

Η νεαρή τενίστρια θα παίξει για τρίτη σερί χρονιά στην οκτάδα της διοργάνωσης και αυτός θα είναι ο δέκατος major προημιτελικός της.