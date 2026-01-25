Ολοένα και καλύτερος ο Αλκαράθ! (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το υψηλό εμπόδιο του Τόμι Πολ και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα του Australian Open για τρίτη σερί χρονιά.

Εξαιρετικός ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, λύγισε τον 28χρονο Αμερικανό (Νο.20) με 7-6(6), 6-5, 7-5 σε 2 ώρες και 44 λεπτά και θα περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Πολ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, όμως έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ (0-1) και τελικά το πρώτο σετ πήγε σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Αμερικανός έκανε διπλό λάθος στο δεύτερο σετ πόιντ του Κάρλος και έμεινε πίσω στο σκορ.

Στο δεύτερο σετ ένα μπρέικ στο τρίτο γκέιμ ήταν αρκετό για τον Αλκαράθ, ενώ στο τρίτο ο 22χρονος Ισπανός «έσπασε» τον αντίπαλό του στο ενδέκατο γκέιμ και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για τη νίκη. Έχει φτάσει ήδη σε 14 προημιτελικούς Grand Slam!

Παραμένει, λοιπόν, σε τροχιά Career Grand Slam και αν τα καταφέρει, θα είναι ο νεαρότερος στην ιστορία που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα!