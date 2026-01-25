Στον 13ο συνεχόμενο major προημιτελικό της η Σαμπαλένκα! (vid)

H Βικτόρια Εμπόκο ταλαιπώρησε την Αρίνα Σαμπαλένκα στο δεύτερο σετ, όμως η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο πήρε «καθαρή» νίκη και έκλεισε θέση στη φάση των «8» του Australian Open για τέταρτη σερί χρονιά.

H 27χρονη Λευκορωσίδα επικράτησε της νεαρής Καναδής (Νο.17) με 6-1, 7-6(2) και πλησίασε ακόμα περισσότερο τον τρίτο της τίτλο στη Μελβούρνη.

Η Σαμπαλένκα προηγήθηκε με 6-1, 4-1 και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε σε μια άνετη νίκη, όμως η 19χρονη αντίπαλός της δεν το έβαλε κάτω και έστειλε το σετ σε τάι μπρέικ, αφού έσωσε τρία ματς πόιντ!

Η Αρίνα, ωστόσο, απλά δεν χάνει τάι μπρέικ σε Grand Slam: κέρδισε το 20ο στη σειρά και είναι στον 13ο διαδοχικό προημιτελικό της σε major!

Διεύρυνε και το τέλειο φετινό της ρεκόρ, αφού έχει εννέα νίκες με 18-0 σετ! Σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου...

Η επόμενη αντίπαλός της είναι άλλη μια ανερχόμενη παίκτρια, η Ίβα Γιόβιτς. Η 18χρονη Αμερικανίδα χρειάστηκε μόλις 53 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιούλια Πουτιντσέβα με 6-0, 6-1 και να προκριθεί για πρώτη φορά σε προημιτελικό Grand Slam.